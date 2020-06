Když obchodní centra nepomohou nájemcům, přijdou o ně | E15.cz

V obchodních střediscích se teď vyjednává na plné obrátky. Státní program Covid-Nájemné je schválený, obchodní centra do něj vesměs chtějí jít. Nájemci si ale musejí propočítat, jestli se jim vyplatí zůstat ve všech centrech, kde mají pobočky. Co vše přitom řeší, popisuje Bořivoj Líbal, partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr, který v jednání s obchodními centry zastupuje několik nájemců.

Co teď s nájemci v obchodních centrech konkrétně řešíte?

Již nějakou dobu vyjednáváme za nájemce nové podmínky nájemních smluv. Začali jsme dost s předstihem, protože nám bylo jasné, že s příchodem státního programu Covid-Nájemné budou mít pronajímatelé zejména velkých obchodních center plné ruce práce. Současně se snažíme pro klienty vyjednat i podmínky nájemních smluv na dobu minimálně do konce roku, jelikož pro mnoho nájemců není program samospasitelný. Bavíme se o nějaké době bez nájmu, o obratových nájmech nebo naopak podmínkách prodlužování nájemních smluv, aby i pronajímatelé mohli mít jistotu, že nájemce dále zůstane.

Program Covid-Nájemné schválila vláda a notifikovala ho Evropská unie. Co teď bude dál?

Nyní se snažíme o zajištění podkladů pro podání žádosti v rámci programu, zejména pak podepsání dodatku k nájemní smlouvě obsahující slevu z nájemného. Dále spolu s finančníky analyzujeme, která obchodní centra jsou i nadále pro klienty zajímavá a ve kterých naopak nemá smysl zůstávat s ohledem na podmínky nájmu, za kterých chtějí některá centra fungovat.

Myslíte tím, že některá centra nechtějí přistoupit na úpravu obchodních podmínek, nájmu, do budoucna?

Ano, je zřejmé, že provozovatelé obchodních center často nemají vůbec tušení, jak probíhá byznys jejich nájemců a v jakých problémech se mohou nacházet. Jediná čísla, která většinou mají, jsou obratová a o návštěvnosti, což pro pochopení fungování byznysu bohužel nestačí.

Někteří také nechápou, že obchodníci musejí například už teď investovat do svých produktů, kolekcí, aby mohli příští rok nabídnout něco zákazníkům, a přilákat je tak znovu do prodejen a nákupních center. Nebo že nyní obchodníci vyprodávají zboží, takže i když jim po otevření opět začali chodit nějací lidé, prodávají většinou s velmi malou nebo nulovou marží.

Obchodní centra a jejich majitelé se ale často odvolávají na to, že za zády mají banky, které je financují a kterým musejí splácet…

Ano, jsou v tom všichni společně, prodejci, pronajímatelé, financující banky. Pokud však chce obchodní centrum dále dostávat nájem v nezměněné podobě a chce navíc dodatečná zajištění a plnění za to, že přistoupí alespoň na slevu z nájemného podle státního programu, tak to není dostatečná solidarita a pomoc obchodníkům. S krátkozrakou vidinou udržení marže tím centra ohrožují své fungování do budoucna. Pokud má pronajímatel zájem tuto mimořádnou situaci řešit, bude muset vyjednávat i s financujícími bankami, které také budou muset problém řešit z širší perspektivy. Je to potravní řetězec. Ti, co v budoucnu budou chtít jíst, se teď budou muset dohodnout a uskrovnit se. Pokud teď obchodní centra – a jim zase banky – nájemcům nepomohou, příští rok nemusejí mít žádné nájemce.

Nájemci, se kterými jednáte, chtějí všichni využít programu Covid-Nájemné, i když musejí dopředu polovinu zaplatit?

Můžeme potvrdit, že všichni naši klienti chtějí program využít. Máme však informace od některých pronajímatelů velkých obchodních center, že někteří nájemci už to ani nemají v úmyslu, jelikož to pro ně z důvodu cash flow není reálné.

Jaká je reakce pronajímatelů, obchodních center, jsou vesměs ochotni dohodnout se na třicetiprocentní slevě?

Zatím jsme se nesetkali s tím, že by pronajímatelé nebyli ochotni státní program využít. Spíše někde vidíme, že obchodní centra využívají svého postavení a dávají nájemcům další podmínky nad rámec těch, které jsou v tomto programu stanoveny, a zajištují si tak své pozice. Otázkou také bude, zda a jak se na všechny nájemce dostane, protože státní program je co do své finanční kapacity omezen a na jednoho žadatele je vyhrazeno pouze deset miliónů korun. V případě nájemců, kteří mají několik desítek poboček, je nutné si důkladně rozmyslet, pro které pobočky státní pomoc využít, a které například, pokud to bude nutné, uzavřít.

Ta částka na program Covid-nájemné činí pět miliard korun, bude stačit?

Politici se nechávají slyšet, že dají více, pokud bude potřeba. Zatím přidělených pět miliard stačit nebude, kdyby do toho šli opravdu všichni. Ale třeba budou nájemci, kteří o to stát nebudou. Protože si vyhodnotí, že to pro ně vzhledem k ostatním okolnostem postrádá smysl. O to více by se všichni ostatní měli chtít domluvit.