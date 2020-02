Šabatová: Křeček není dobrým kandidátem na ombudsmana | E15.cz

Jaký typ člověka se hodí na pozici ombudsmana? Co má mít takový člověk za sebou?

Musí mít zkušenost. Měl by být přiměřeně profesně vzdělán, nemusí být nutně právník. Já nejsem právnička, spoustu věcí se však z práva můžete naučit. Musí mít lidský přístup.

Hodně se mluví v souvislosti s některými kandidáty na ombudsmana o morální integritě.

Ano, tu by měl mít. Setkala jsem se s velkou nepřízní části veřejnosti v reakci na některá naše doporučení. Týká se to například příběhu muslimské studentky, která chtěla nosit ve škole šátek. Nebo pokud jde o Romy, tak na mě také hodně útočili. A to by ombudsman měl ustát a neměl by se nechat ovlivnit.

Necítila jste se občas jako takový fackovací panák?

Myslím, že se to v posledních letech hodně zlepšilo. Teď v souvislosti s mým odchodem je atmosféra jiná. Najednou si všichni začínají klást otázku – i ti, kteří se mnou někdy nesouhlasili – jestli nakonec není dobře, že taková jsem.

Nikdy není žádný člověk stejný jako ten předchozí a nelze čekat, že můj nástupce bude stejný. Nový veřejný ochránce práv se třeba zaměří na něco jiného, ale ta osobnostní integrita je samozřejmě podmínkou.

A jste přesvědčena, že Stanislav Křeček, váš bývalý spolupracovník a nominant prezidenta Miloše Zemana na ombudsmana, to v sobě nemá?

Opakovaně jsem řekla, že není dobrým kandidátem. A on to ve svých rozhovorech teď vlastně potvrdil, když bagatelizoval existenci diskriminace. Pak se opravoval – protože on také říká pokaždé něco jiného, což je také problém – a řekl, že by se tím prostě nezabýval. A to nesmí kandidát na ombudsmana říkat.

Nebojíte se, že se celé vaše působení scvrkne na spor o šátky na školách a další podobné výbušné kauzy?

To určitě ne. Jsem přesvědčena, že výsledek ve společnosti je reálně jiný než v médiích. Máme velký respekt úřadů, také nás často citují soudy. Cení si nás i nevládní organizace nebo lidé v sociálních službách.

Řekla bych, že jsme se stali pevnou součástí demokratického právního státu. Přes některé mediální šumy a výstupy je to čím dál zřejmější.

Jakého nástupce si do úřadu přejete? Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Já to takto nechci říct.

Máte favorita?

Mám.