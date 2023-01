Média předvybrala tři kandidáty, říká Fischer. Na kritiku Pavla teď ale podle něj není čas | E15.cz

Jednu z nejúspornějších prezidentských kampaní za čtyři miliony, která vedla k zisku necelých sedmi procent hlasů, měl senátor Pavel Fischer. Na začátku kampaně přitom dostal přísliby větších investorů, které se však nenaplnily. Vylučuje, že by se ve skutečnosti jednalo o kampaň senátorskou. „Moji voliči v mém volebním obvodu mě znají, nepotřebuji vůbec jezdit desetitisíce kilometrů po celé republice, abych je o tom přesvědčil. Přijde mi to praštěné,“ říká Fischer.

Jak hodnotíte výsledky voleb?

Já jsem hrozně rád, že přišlo tolik lidí, to je vlastně dobrá zpráva, protože občané České republiky tím projevili, že je ta volba zajímá a že se zajímají o budoucnost. A to je velmi důležité.

Letos někteří lidé považovali vaši kampaň spíše za senátorskou nežli prezidentskou. Bylo to tak?

Já bych je poslal do háje, protože senátorská kampaň se dělá v obvodu. Když se podíváte na statistiky, patřím k nejaktivnějším senátorům. Prosadil jsem ta nejtvrdší politická prohlášení, za kterými stojí celý senát. Jako senátor bych nemusel dělat nic a budu znovu zvolen, protože mám výsledky. S prominutím, ať se ti, kteří mě takhle zkoušejí faulovat, podívají do zrcadla a také se podívají na to, co mám za sebou za výsledky. Moji voliči v mém volebním obvodu mě znají, nepotřebuji vůbec jezdit desetitisíce kilometrů po celé republice, abych je o tom přesvědčil. Přijde mi to praštěné a vlastně nefér, že se něco takového objevilo, ale politika je také o tom, že dostáváte nefér rány a tady ta mezi ně patří.

Co myslíte, že mělo největší vliv na váš výsledek?

To, že tady byli tři silní kandidáti, kterým věnovala média tolik pozornosti, až měl člověk pocit, že se musí připomínat, že také kandiduje. Přišli za mnou občané a ptali se, jestli ještě kandiduji, protože měli pocit, že už byli nějakým předvýběrem vybráni jenom tři – Babiš, Pavel, Nerudová. To mi přijde nefér.

Média nám pomohla udělat nulté kolo volby, takže my, kteří jsme byli v těch žebříčcích níž, jsme vlastně museli bojovat vůbec o to, aby nás brala vážně a seriózně. A tady nejde jen o média, tady jde o občany České republiky a ti nejsou děleni na první a druhou kategorii, tak proč dělit na první a druhou kategorii kandidáty. Demokracie je křehká a tady jsem měl pocit, že se situace téměř blíží nějaké manipulaci, a to mě velmi zneklidňovalo.

A nemohlo mít na výsledek vliv i to, že vaše kampaň byla poměrně úsporná v porovnání právě třeba s Petrem Pavlem nebo Danuší Nerudovou?

Na začátku, jednal jsem o tom možná už i déle než před rokem, jsem měl řadu příslibů od velkých sponzorů. Ty se ale nenaplnily. Nemůžu teď říct proč, to si budu muset promyslet a třeba s nimi budu mít příležitost si promluvit.

Naše kampaň, když se podíváte na transparentní účet, stála nějakých čtyři miliony korun. Když máte nižší jednotky milionů na účtu, tak máte i desetkrát menší kampaň než ti, kteří do toho nacpali čtyřicet. Takhle jednoduché to také je, protože máte desetkrát méně billboardů a desetkrát méně reklamního času. Určitě i tohle hrálo roli, ale to nebyla nezodpovědnost ode mě, já jsem přísliby financování dostal, akorát se ne všechny naplnily.

V minulých prezidentských volbách se mluvilo o tom, že právě tam pro vás nastala velká šance na úspěch, kdybyste začal s kampaní dřív. Nelitujete toho zpětně?

Každý čas má svoje výhody. Když se podíváte na moji současnou situaci, tak mě veřejnost vnímá jako senátora, ústavního činitele, který dělá svoji práci a za kterým nejsou vidět skandály, ale spíše výsledky té práce. A jako takový mám za to, že se nemusím procházet po módních časopisech a nechávat se fotit, protože mě lidé znají jako politika, takže to je svým způsobem výhoda.

Ale máte pravdu, že když potom vezmeme do úvahy, že lidé chtějí třeba stále něco nového, tak z tohohle pohledu mohu být už pro některé okoukaný. Já ale vím i z praxe, připomínám, že jsem v politice působil spolu s Václavem Havlem v jeho týmu už před třiceti lety, že bez zkušeností se politika dělat nedá. Dobře vím, že mám co nabídnout a frustruje mě, když vidím, že v kampani nebylo člověka, který by se protřelému Andreji Babišovi mohl s podobnou politickou zkušenosti postavit. Vždyť se vyhýbal konfrontaci názorové, vyhýbal se novinářům i práci v parlamentu, jako kdyby měl z něčeho strach. A hlava státu musí být člověk, který má odvahu přijmout odpovědnost, skládat účty a také snést, že ho někdo kritizuje. Nic z toho Babiš nedokáže. Pro mě se diskvalifikoval. A teď musíme pomoct v tom druhém kole tomu, kdo se tam probojoval, a to je Petr Pavel.

To mě přivádí k další otázce ohledně vašeho příspěvku k debatě „privilegovaných“ kandidátů na TV Nova. Nebyla to chyba? Řada lidí, včetně Andreje Babiše, si ho vyložila kladně pro něj.

Andrej Babiš manipuluje, estébácky podvádí a pravdu otáčí ve svůj prospěch. Já si za tím příspěvkem stojím, napsal jsem ho ve chvíli, kdy jsem byl frustrovaný z toho, že v té debatě nebylo na první pohled rovného člověka k Andreji Babišovi a jeho populismu. Když jsem pozoroval výkony obou kandidátů, kteří tam proti němu stáli, tak ani časově nedokázali využít to, co měli k dispozici, natož aby ho přišpendlili na tom, v čem třeba on nemluvil pravdu. A z téhle frustrace je jeden text. Nezlobte se, přijde mi lehkomyslné tvrdit, že jde jedním krátkým příspěvkem ovlivnit výsledek voleb. Přece demokracie je také o tom, že umíme využít ironie nebo nadsázky nebo emocí, a o emocích jsou právě sociální sítě. Já odmítám, že bych měl být souzen za to, co jsem napsal živě v reakci na špatný béčkový televizní žánr, protože kampaň se přece vyhrává někde jinde a tady se musím ohradit. Andrej Babiš fauloval, tak jako umí vždycky faulovat, překroutil moje slova a já jsem se proti tomu ohradil. A když jsem se k tomu potom v debatě na Českém rozhlase vrátil, nikdo z mých protikandidátů k tomu neměl potřebu cokoliv připojit. Já mám za to, že to bylo jasné a oni to také takhle chápali.

Ve stejném příspěvku jste v podstatě označil Petra Pavla za nedostatečně politicky zkušeného, vnímáte ho i přesto jako dostatečně kompetentního kandidáta?

Já bych to upřesnil. Petr Pavel má obrovskou zkušenost, jako voják dosáhl na nejvyšší mety a obstál, neudělal ostudu, dobře odvedl svoji práci i v zahraničí. Tady bych chtěl říct, že on zkušenost má. Pro mě ale určité výhrady k jeho kandidatuře zůstaly, já jsem si je včas pojmenoval i v kampani a byl jsem za to kritizován, ale nemám teď potřebu k tomu cokoliv připojovat. Petr Pavel zvítězil a sláva vítězům, čest poraženým. Teď není čas na kritiku, teď je potřeba se zaměřit na to, aby českým prezidentem nebyl Andrej Babiš. Andrej Babiš totiž není budoucnost pro Českou republiku.