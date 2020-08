Pivovary i výrobci nealka pomáhají restauracím kvůli vlastním tržbám | E15.cz

„Pro restaurace a bary jsme připravili uvítací balíčky, které zahrnují nejen řadu produktů zdarma, ale i materiály pro vybavení vnitřních prostor i zahrádek, jako jsou slunečníky či plotová pole,“ uvádí Radim Panák, obchodní ředitel společnosti Coca-Cola HBC pro segment hotelů a restaurací. „Současně zákazníkům nahrazujeme například postmixy (sirupové koncentráry, pozn. red.) s prošlou záruční dobou za čerstvé a dál jim poskytujeme dezinfekce a roušky,“ dodává.

Restaurace a hotely představují pro Coca-Colu třetinu tržeb. Když byly zavřené, zbyla z těchto příjmů desetina. Nyní se však situace lepší, i když většina restaurací podle Panáka stále nedosahuje loňské úrovně. Jedinou výjimku představují občerstvení a prodejní automaty u hobbymarketů, které jsou na tom meziročně lépe.

Pozadu za Coca-Colou se snaží nezůstat další hráči. Pepsi ze skupiny Mattoni 1873 poskytuje restauratérům tradiční vybavení zahrádek a připravuje pro ně různé marketingové akce. Patří k nim bezplatná kampaň na sociálních sítích pro sedm stovek vybraných restaurací. Návštěvnost podniků chce zvýšit i zážitkovými a gastronomickými trucky, jejichž zisky mají jít majitelům hospod.

„Pepsi Foodtruck se objeví tam, kde bude nejvíce zapotřebí, tedy u hospod, které nemají zázemí vlastní kuchyně. Každá provozovna si může vybrat z různých menu mobilního foodtrucku,“ popisuje Michal Šlechta, manažer značky Pepsi ze společnosti Mattoni 1873.

Kofola na podporu domácí turistiky a hospod spustila projekt Výročních turistických známek. K jejich získání stačí koupě dvou kofol. „Ve spolupráci s Turistickými známkami jsme přichystali více než sedmdesát tisíc Výročních turistických známek, které budou postupně k dostání zhruba na šesti stech místech v Česku,“ doplňuje Juraj Michajlov, ředitel Trade Marketingu společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Pivovary i výrobci nealko nápojů se dál bez ohledu na koronavirus drží tradičního modelu, kdy restauracím dodávají slunečníky, ubrusy, pergoly, skleničky nebo zapůjčují dražší věci jako třeba lednice.

„Do vybavení provozoven investujeme ročně stovky milionů korun. Poskytováním těchto položek zákazníka nijak nezavazujeme. V případě, že přestane odebírat naše zboží, vypůjčené věci jako třeba lednice stáhneme zpátky,“ popisuje za firmu Coca-Cola Panák.

Ten také připouští, že úbytek tržeb v restauracích částečně nahradily zvýšené prodeje v obchodech. „Ano, tržby v retailu skutečně oproti loňsku narostly. Nejvíce to platí pro on-line obchody, ovšem nebylo to v takové výši, aby to plně pokrylo ztrátu tržeb v segmentu hotelů a restaurací,“ připomíná.