Náklady na elektromobily jsou třetinové proti běžným vozům, říká Filipová z banky Moneta | E15.cz

Kolik elektromobilů aktuálně Moneta provozuje?

Aktuálně provozujeme 68 elektromobilů a dva hybridní vozy, tvoří 23 procent naší celkové firemní flotily.

Vyplatí se ve srovnání s vozy s konvenčním pohonem?

Pokud si odmyslíme neoddiskutovatelný přínos k životnímu prostředí, má provozování e-flotily i výrazné ekonomické plusy. Naše průměrné roční náklady na provoz benzinových a naftových vozidel jsou zhruba 66 tisíc na jedno auto, zatímco průměrný roční náklad jednoho elektromobilu je asi 22 tisíc.

V těchto nákladech jsou započteny ceny pohonných hmot, dálniční známky a silniční daně, obě dvě posledně zmiňované položky u elektromobilu neplatíte. Naopak není započten již výše uvedený daňový odpočet a ani poplatky za parkování ve městech, které se také na elektrovozy nevztahují. Obecně se dá tedy říci, že jsou u elektromobilů třetinové náklady oproti benzinovým a naftovým automobilům. Elektromobily se tedy určitě vyplatí nejenom kvůli enviromentální stránce věci, byť ta pro nás zůstává podstatnější.

Pořídí-li firma větší množství elektromobilů, musí řešit jejich hromadné nabíjení ve své centrále. Jak složité a nákladné pro vás bylo připravit budovu k nabíjení?

V roce 2018, kdy jsme celý systém firemního nabíjení vymýšleli, nikdo tuto problematiku neřešil. Elektrické flotily až na pár výjimek v automobilkách prakticky neexistovaly. Stáli jsme před situací, kdy jsme potřebovali, aby do naší kancelářské budovy každé ráno vjelo sto elektromobilů, které bylo někde potřeba nabít. Na dobití jednoho vozu přitom standardně potřebujete 22 kilowattů, což znamená, že na jednu průměrnou kancelářskou budovu potřebujete 2,2 megawattu. Což je de facto veškerá energie, kterou má taková budova k dispozici. Protože jsme předpokládali, že nám bude v budoucnu parkovat v garážích až 160 aut najednou, museli jsme hledat řešení.

Jak to dopadlo?

Na trhu žádné řešení nebylo a tudíž jsme si ve výběrovém řízení vybrali relevantního partnera, který pro nás celý systém na zakázku postavil. Naše wallboxy jsme naučili mezi sebou komunikovat, celý systém umí jednotlivé nabíječky připojovat a propojovat, komunikuje s budovou, elektřinu umíme rozdělit mezi auta podle potřeby. Byli jsme v tomto opravdovými pionýry. Jen pro představu: systém jsme zprovoznili na konci roku 2018, první velká automobilka – Volkswagen – přišla s řešením hromadného firemního nabíjení rok po nás.

Motivovaly vás k nákupu elektromobilů státní pobídky?

Nepatříme ke společnostem, které by si pořizovaly elektromobily kvůli státním dotacím, péči o životní prostředí máme v DNA.

Je stávající forma pobídek dostatečná?

Je bohužel pravdou, že dotační tituly v obecné rovině jsou zatíženy vysokou administrativní náročností a řekněme i nesprávným zacílením. Učebnicovým příkladem může být dotační podpora pro síť dobíjecích stanic na dálnicích, která je využívaná zcela minimálně, zatímco na podporu výstavby sítě městských dobíječek žádný dotační titul neexistuje. Přitom jsou to právě města, která emisemi trpí nejvíce a v kontextu dojezdového maxima standardních e-vozů jsou to opět jen města, kde lidé elektromobily většinou používají. Dobíjecí infrastruktura v klíčových bodech našich měst tragicky chybí a stát nevytváří žádný motivační prostor k tomu, aby municipality nebo soukromý sektor stavěly nabíjecí stanice samy.

Co by se mělo změnit?

Výraznou motivací pro firmy by také určitě byla úprava v daňových odpočtech firemních elektromobilů. Mnoho firem nabízí svým zaměstnancům služební automobily pro soukromé účely jako benefit. Pokud by stát uměl tyto firmy motivovat výjimkou z daňového odpočtu tak, jak to u elektromobilů udělal například výjimkou ze silniční daně, určitě by to vzbudilo pozitivní ohlas. Pro ekonomiku výpadek naprosto minimální, motivace k pořizování elektromobilů obrovská. Pro stát by zkrátka bylo určitě výhodnější, pokud by se věnoval spíše nepřímé než přímé podpoře, která vždy vede k nejrůznějším spekulacím.