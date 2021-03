Firemní e-mobilita drhne | E15.cz

Plány na pořízení elektromobilů se v Česku pochlubila nejedna firma, jen málokterá ale své ekologické ambice skutečně naplňuje. Automobily na alternativní pohon, tedy nejen čisté elektromobily, ale i hybridy, dosud pronikly pouze do čtyř procent firemních flotil. V Evropě se tyto vozy nacházejí průměrně v každém pátém autoparku. Vyplývá to ze studie společnosti EY.

Na firemní prodeje přitom spoléhají automobilky nejvíce. Devět z deseti prodaných elektromobilů v Česku připadá právě na firmy, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. Podle údajů Centra dopravního výzkumu bylo v roce 2020 v Česku registrovaných 7103 osobních e-vozů. Spolu s plug-in hybridy tak v tuzemsku loni jezdilo téměř deset tisíc aut s externím dobíjením.

Že nakupují elektromobily pomaleji, než se čekalo, dokládá i studie společnosti Euroenergy z roku 2018. Současné tempo elektrifikace autoparků osciluje mezi nejpomalejším a středním scénářem vývoje.

„Česko zaostává v rychlosti elektrifikace firemních flotil za zbytkem Evropy, a to nejen za západními a severskými státy, z hlediska elektromobility těmi nejvyspělejšími, ale i za průměrem ostatních zemí EU,“ uvádí partner EY a odborník na automobilový průmysl Petr Knap.

Každé páté auto, které jezdí po evropských silnicích, je firemní – celkem jich podniky provozují 63 milionů. Firemní vozy se zároveň z poloviny podílejí na celkovém objemu emisí ze silniční dopravy na starém kontinentu. Rozšíření elektromobilů by podle studie situaci pomohlo řešit.

Hlavním důvodem nevalného zájmu firem jsou mimo jiné vysoké pořizovací ceny. Například nejnovější elektromobil Škoda Auto, model Enyaq, vyjde zájemce na více než milion korun. Poměrně nákladné jsou ale takřka veškeré elektromobily i dalších značek. Do nákupů se podniky neženou i kvůli nárokům na vybudování dobíjecích stanic na parkovištích, dodává Knap.

Moneta či ČEZ

V Česku si masivnější nákupy elektromobilů mohou dovolit spíše velké společnosti než malé a střední podniky. „Provozujeme jednu z největších e-flotil v tuzemsku, čítá 68 elektrovozů a dva plug-in hybridy. Vozy se spalovacími motory chceme do roku 2025 nahradit 250 elektroauty,“ uvádí mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová. Banka jich nejvíce používá v Praze a v Ostravě, především na kratší vzdálenosti. Zprovoznila na 135 dobíjecích míst u svých poboček.

„K elektromobilům nemáme žádné nativní nástroje pro hromadnou správu, zejména co se týká dobíjení. To nám dělalo starosti zejména při nabíjení v budově centrály, kde má být do budoucna až 160 služebních elektromobilů, což by byl při špičkovém odběru velký problém pro administrativní budovu,“ říká Filipová.

„Trvalo nám poměrně dlouho, než jsme našli partnera, který pro nás vyvinul inteligentní systém nabíjení elektromobilů, spolupracující s inteligentní budovou naší centrály a který splňuje i naše očekávané požadavky na příštích pět let,“ dodává Filipová.

Více než padesát elektromobilů parkuje i v pětitisícové flotile energetické společnosti ČEZ, další desítky mají přibýt letos. Část elektromobilů podnik půjčuje ministerstvům, krajům či městům jako součást popularizace elektromobility ve státní správě.

ČEZ očekává, že podíl elektromobilů ve firemních flotilách bude růst. Impulz má přinést zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který začne platit od druhé poloviny letošního roku. „Uloží veřejným institucím a sektorovým zadavatelům veřejných zakázek nakupovat v případě osobních aut 29,7 procenta elektromobilů či plug-in hybridů,“ připomíná mluvčí ČEZ Martin Schreier. Podle ČEZ stojí jízda elektromobilem v Česku padesát až sedmdesát haléřů za kilometr, u klasických aut to mají být zhruba dvě koruny.

Elektromobilitou se před třemi roky začala zabývat i stavební společnost Eurovia, s jejich větším nákupem však hodlá teprve začít. Mezi firmy, jež chtějí dosáhnout uhlíkové neutrality, se zařadil i Siemens s termínem k roku 2030. Elektromobilů používá dvanáct a plug-in hybridů 23.

Lákání na slevy

Vedle největších podniků nakupují elektromobily i některé samosprávy, například Praha si koncem loňského roku pořídila 27 elektromobilů Nissan za téměř dvacet milionů. Využijí je školy, divadla nebo domovy seniorů. Menší či střední podniky si však elektromobily pořizují jen sporadicky.

Prodej firmám je přitom pro automobilky klíčový, často tvoří většinu odbytu. Například u Toyoty v Česku loni činil 63 procent, u Hyundai 56 procent. Prodejci proto lákají na slevy či dotace.

„Firemní zákazníci mohou pro elektromobily Kona a Ioniq Electric využít klasické flotilové slevy. Pro malé firmy mohou být zajímavé dotace Hyundai na ekomobilitu až do výše 195 tisíc v závislosti na zvoleném modelu,“ říká mluvčí Hyundai David Pavlíček.

Nákupy elektromobilů podporují státní dotace. Ministerstvo průmyslu a obchodu eviduje již 652 schválených projektů v celkové hodnotě tři čtvrtě miliardy. Podpora dotací z EU činí téměř 360 milionů.