Středula: Nevidíme ani náznak krize | E15.cz

Německá ekonomika zpomaluje. Je to předzvěst ekonomických potíží v tuzemsku?

Nemyslím si to. Primárně je to přechodná situace v tamním automobilovém průmyslu. Spotřebitelé čekají na vozy s novou specifikací, které budou splňovat nové ekologické předpisy. Automobilky řeší otázky kolem elektromobility. K tomu je potřeba přičíst i fakt, že elektromobily budou mít oproti vozům se spalovacím motorem menší počet dílů a subdodávek, takže problémy pro firmy v této branži mohou přibývat. To ale zdaleka neznamená, že se blíží nějaká krize jako v roce 2009.

Obavy o českou ekonomiku a české firmy tedy nemáte?

Zatím nevidíme jakýkoli náznak, že by se blížila nějaká fatální krize. Z některých komentářů to vypadá, že za chvíli už jenom někdo přijde a zhasne. Z našeho pohledu ale dochází jen k mírnému zpomalení a v dalších letech už by podle všech predikcí měla ekonomika opět dynamicky růst.

Některé tuzemské firmy ale uvádějí, že už první náznaky zpomalení registrují...

Jestliže dnes některé firmy mají problémy, tak neplynou z aktuálního zpomalení, ale z toho, jak se chovaly v minulosti. Jestliže se někdo pohodlně usadil na kurzovém polštáři, který nastavila ČNB, a neinvestoval, udělal chybu. Ale to není problém nějaké nastupující krize, ale chování a rozhodování ve firmách. Spousta firem se bohužel na ekonomické zpomalení vymlouvá a snaží se za něj schovat svá špatná rozhodnutí.

Co by mohla udělat vláda, pokud by chtěla zpomalujícímu hospodářství pomoci?

Měli bychom pomáhat s rozvojem malých a středních firem a snažit se zvýšit podíl těch podniků, jejichž produkty přinášejí vyšší přidanou hodnotu. Snaha vlády přilákat sem pracovníky, jimž bude možné vyplácet nižší mzdy, je podle nás velmi špatná.