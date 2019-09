Cigarety čeká největší zdražení za dvacet let | E15.cz

"Tabákový průmysl loni odvedl státu na spotřební dani 59 miliard korun. Přibližně osmdesát procent ceny krabičky představuje daňová zátěž. Proto každé zvýšení daně znamená okamžitou změnu ceny cigaret, ale ne vždy proporční nárůst příjmů do státního rozpočtu,“ uvádí Jiří Hauptmann, ředitel komunikace tabákové firmy JTI, která vyrábí například cigarety Camel.

Spotřební daň má v příštím roce vzrůst o deset procent na třicet procent. Po následném zdražení to podle Hauptmanna může vést ke zvýšení aktivit pašeráckých skupin a snížení poptávky po legálních cigaretách.

„Už dnes každá desátá v tuzemsku spotřebovaná krabička cigaret nemá zaplacenou českou spotřební daň. Za poslední roky se toto číslo více než zdvojnásobilo a výrazný nárůst dovozu se týkal i slovenských a polských cigaret,“ uvádějí ve svém komentáři k novele spotřebních daní zástupci tabákového průmyslu. „V případě schválení novely ve stávající podobě bude rozdíl nově představovat šestnáct korun na krabičku, což ještě zvýší příliv výrobků z těchto zemí,“ připomínají v analýze.

V důsledku by stát nemusel vybrat očekávanou částku. S tím ale nesouhlasí šéfka financí Alena Schillerová, která se už přesunu kuřáků do ilegálního sektoru neobává. „Černého trhu se nebojíme, máme k dispozici řadu opatření, dohled celníků a podobně,“ říká k novele. V minulosti ovšem právě z obav z černého trhu prosazovala postupné zvyšování spotřební daně na úkor skokového.

Na tuzemském trhu s cigaretami mají značný podíl také kuřáci z Německa a Rakouska, kteří v Česku nakupují výrazně levněji. Týká se to téměř třetiny v Česku prodaných cigaret s daňovým výnosem zhruba dvacet miliard korun. „Předpokládáme, že i tento obchod se sníží s poklesem cenové výhody českých cigaret,“ uvedl Hauptmann.

Zástupci tabákového průmyslu tvrdí, že s růstem spotřební daně souhlasí, ale měl by být rozložen do několika let. „Tabákový průmysl proto v parlamentu představil alternativní dlouhodobý plán, který v důsledku znamená vyšší daňovou zátěž, ale rozdělenou do více let,“ doplnil Hauptmann.