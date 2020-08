Škoda Enyaq odstartuje novou éru, ale finančně se nevyplatí, říká Šprincl | E15.cz

Před jak významným milníkem Škoda stojí?

Enyaq je první auto, které definitivně startuje elektrickou éru firmy. Sice už tu je elektrický model Citigo, to je ale jen kompromisní řešení a tak trochu improvizace. Plug-in superb je elektrický jen částečně.

Oproti tomu enyaq bude postaven na MEB, tedy na nové speciální platformě pro elektromobily bez kompromisů. Tím Škoda startuje – a ani to sama neskrývá – svou elektrickou éru. Významný okamžik to určitě je. Škoda chce mít do roku 2025 šest elektromobilů. Tohle je velký krok k tomu, aby novou éru rozjela ve velkém stylu.

Jak vysoko se enyaq zařadí mezi modely co do přínosnosti Škodě?

Bude to „startovací auto“. Na to se nezapomíná. Enyaq je SUV, respektive crossover. Dokud budou SUV a crossovery takovým hitem jako dnes, bude enyaq v oblibě vysoko.

Jde o to, jak dlouho budou lidi SUV a crossovery bavit. Je to nejprodávanější třída, což by před deseti lety nikdo nečekal. Škodovka modelu hodně věří. Bude ho vyrábět v Mladé Boleslavi, což je prestižní záležitost. Druhou variantu pak v Číně. Ukazuje se, že na tomto modelu Škodě hodně záleží.

Vyplatí se vyšší vstupní investice do enyaqu za předpokladu, že uživatel ušetří díky elektrickému pohonu?

Podle mého názoru jsou elektromobily pořád pouze pro lidi, kteří chtějí elektromobily, ne proto, že by na nákupu ušetřili. Vedení Škodovky uvedlo, že enyaq bude stát jako dobře vybavená naftová octavia, cenově něco jako kodiaq. Uvažovalo se o ceně nad osm set tisíc. To určitě nebude pravda. Enyaq bude stát rozhodně víc než milion korun v základní verzi. Cenu bychom se měli dozvědět na úterní prezentaci Škody.

Předobjednávky vozu bude možné učinit už nyní, předpokládám, že první automobily se k uživatelům dostanou po Vánocích. Příliš českých rodin si však takové auto nepořídí. Firmy už ano, a to kvůli řadě zvýhodnění, od těch finančních po parkování či prestiž. Auto navíc není vyvíjené zdaleka jen pro Českou republiku.

Vymyká se enyaq po technické stránce, nebo je jen jedním z řady elektromobilů na trhu?

Auto bude mít pohon zadních kol. Může být i čtyřkolkou, dokonce s bubnovými brzdami. Jako bychom se vrátili před éru Škody Favorit. Bude to dvoukolka i čtyřkolka. Jako čtyřkolku bude každou nápravu pohánět jeden elektromotor. Přelomová je koncepce s motorem vzadu. Energie vepředu by byla zbytečná. Pro lepší jízdu je lepší motor vzadu.

Kolik se může enyaqů ročně prodat?

Čekám, že se jich bude prodávat více než modelů Citigo, rozhodně se ale nepřiblíží octavii či fabii ani karoqu. Uvidíme, jak se bude elektrická éra vyvíjet, prodat by se mohlo kolem jednoho tisíce enyaqů.

Může vstup Škody do elektrické éry odstartovat i větší poptávku po elektromobilech v Česku?

Rozhodně se díky enyaqu zvednou procentuální prodeje elektromobilů. Podobný jev jsme pozorovali v lednu, kdy se projevily prodeje modelů Citigo a hybridního superbu. Procentuální prodeje elektromobilů výrazně stouply jen proto, že Škoda prodala ohromné množství těchto aut.

Stejný efekt způsobí enyaq příští rok bez diskuze také. V absolutních číslech to ale bude dál strašně málo oproti autům na klasický pohon. Na alternativní pohony v rámci trhu připadá do pěti procent.