Co vás na výsledku prvního kola prezidentských voleb nejvíc překvapilo?

Jsou to tři věci. Zaprvé je to ten velký náskok, s jakým Ivan Korčok zvítězil. V posledních týdnech mu sice rostly preference, nicméně žádný z předvolebních průzkumů nenaznačoval, že přeskočí Pellegriniho o pět a půl procenta. Druhá věc je vysoká volební účast. K letošnímu prvnímu kolu přišlo nejvíce lidí od roku 1999, kdy jsme na Slovensku zavedli přímou volbu prezidenta. A zatřetí mě zaskočil výrazný neúspěch kandidátů na čtvrtém až posledním místě. Odhadoval jsem například, že Igor Matovič nebo Ján Kubiš získají více hlasů.

Čím si vysvětlujete, že se Korčok tak jednoznačně umístil na první příčce?

Hlavní roli v těchto volbách sehrálo celkové zhoršení vnitropolitické situace na Slovensku. Ať už je to kontroverzní reforma trestního práva, snaha vlády o likvidaci veřejnoprávních médií či některé výroky premiéra Roberta Fica, které de facto zpochybňují naše zahraničně-politické směřování. To všechno vyděsilo významnou část veřejnosti, která došla k přesvědčení, že pokud se Peter Pellegrini stane prezidentem, tak tu Ficovu misi pomsty už nic nezastaví. Tenhle faktor může Korčokovi pomoci vyhrát i ve druhém kole, ačkoli to nebude mít snadné, protože do něj budou vstupovat i další proměnné.

Na jaká témata se v příštích dvou týdnech zaměří postupující kandidáti?

Nejdůležitější bude nejspíš zahraniční politika. Ve hře je totiž kolem jedenácti procent hlasů třetího Štefana Harabina a ten měl svou kampaň postavenou výhradně na zahraničních tématech. Co se týká přetahování Harabinových voličů, tam je Korčok v horší pozici, nedá se předpokládat, že by mu mnoho z nich dalo svůj hlas. Lehké to ale nebude mít ani Pellegrini. Pokud chce lovit Harabinovy voliče, bude muset výrazně přitvrdit svou rétoriku proti Ukrajině, NATO či Evropské unii. Jenže právě to pro něj může být dvousečná zbraň. Jestli totiž Pellegrini najede na stejnou proruskou vlnu jako Fico, tak sice může oslovit extremistické voliče, zároveň tím však odradí spousty těch středových nebo nerozhodnutých. Na ty může naopak cílit svou kampaň Korčok.

Ještě je taky možné, že se Pellegriniho tábor pokusí vytáhnout na Korčoka progresivní kartu. To mi ale nepřipadá příliš pravděpodobné, protože ani Pellegrini není prototypem klasického konzervativního kandidáta, který by se mohl věrohodně vymezovat vůči svému „příliš modernímu“ soupeři.

Kdo tedy podle vás rozhodne druhé kolo? Budou to spíš Harabinovi voliči, nebo ti nerozhodnutí, kteří zůstali v prvním kole doma?

Obě tyto skupiny budou mít velkou šanci ovlivnit výsledek. Ve druhém kole čekám ještě vyšší volební účast než v tom prvním. Na demonstracích, které probíhají prakticky každý týden ve slovenských městech, můžeme vidět, že lidé jsou namotivovaní a politické dění je zajímá. Každopádně to bude velmi tvrdý a vyhrocený boj s těsným výsledkem.

Dá se říct, že jsou probíhající volby současně referendem o Robertu Ficovi, kdy tady máme dva silné kandidáty, přičemž jeden je jasný spojenec Fica a druhý jeho oponent?

Všechny prezidentské volby na Slovensku od roku 2014 byly v podstatě referendem o Ficovi a jeho odpůrci byli ochotni hlasovat pro kohokoliv, kdo se postavil proti němu nebo proti Ficem vybranému kandidátovi. Také proto v nich dokázali vítězit relativně neznámí politici – Andrej Kiska a Zuzana Čaputová. Letošní rok je podobný, nicméně na rozdíl od těch minulých mají tentokrát v rukou výsledek antisystémoví voliči. To se dosud nestalo. Jak už jsem uvedl, bude hodně záležet na tom, co všechno bude Pellegrini ochoten obětovat. Jestli odhodí masku umírněného politika a radikálně otočí své názory na ruskou agresi na Ukrajině a celkovou zahraničně-politickou orientaci Slovenska. S tím, že jestli to udělá, tak to bude velice špatný signál pro naše západní spojence.

Vsadil byste si na vítěze voleb?

Rozhodně ne. Dá se ale říct, že Ivan Korčok je po prvním kole v lepší pozici, než jsme očekávali.

