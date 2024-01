Prezidentské volby - Slovensko 2024: Termín, průzkumy, kandidáti

Termín voleb: Kdy budou prezidentské volby na Slovensku

Termín slovenských prezidentských voleb 2024 vyhlásil na začátku ledna předseda Národní rady Peter Pellegrini. Volby se konají:

v sobotu 23. března 2024.

Pokud nebude nový prezident Slovenska zvolen v prvním kole, uskuteční se o dva týdny později druhé kolo voleb. Termín případného druhého kola připadá na sobotu 6. dubna 2024. Od roku 1999, kdy se na Slovensku koná přímá volba prezidenta, muselo o vítězi vždy rozhodovat druhé kolo.

Kandidáti na prezidenta: Kdo chce být nový prezident Slovenska

Prezidentských voleb na Slovensku se mohou zúčastnit:

kandidáti s podporou nejméně 15 poslanců Národní rady,

kandidáti s podporou alespoň 15 tisíc slovenských občanů s právem volit.

Návrhy na kandidáty je možné odevzdat do 30. ledna 2024 předsedovi Národní rady, který následně do 14 dnů od doručení návrhu přezkoumává, zda návrh splňuje zákonné podmínky. Kandidovat na prezidenta může každý občan Slovenska, který je v den volby starší 40 let a má v zemi trvalý pobyt.

Kdo se volby prezidenta zúčastní v roce 2024?

Ivan Korčok

Politik a diplomat

Datum narození: 4. dubna 1964

Nominace: Podpora občanů

Bývalý ministr zahraničních věcí ve vládě Igora Matoviče a poté Eduarda Hegera. Do obou vlád byl nominovaný stranou Svoboda a Solidarita (SaS) jako nestraník. Dříve Korčok působil jako slovenský velvyslanec v Německu a USA. Kandidaturu na prezidenta oznámil loni v srpnu. V listopadu ohlásil, že nasbíral potřebný počet podpisů od slovenských občanů. Podporu Korčokovi vyjádřila kromě SaS i hlavní opoziční strana Progresivní Slovensko (PS) vedená Michalem Šimečkou.

Ján Kubiš

Politik a diplomat

Datum narození: 12. listopadu 1952

Nominace: Podpora občanů

Také Kubiš je bývalým ministrem zahraničních věcí, působil ve vládě Roberta Fica mezi lety 2006–2009. Zastával i pozici velvyslance Slovenska při OSN či generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). O svém záměru kandidovat na prezidenta informoval Kubiš loni v létě. Zároveň uvedl, že se chce stát občanským kandidátem a nebude usilovat o podporu žádné politické strany. Na začátku letošního ledna potvrdil získání 15 tisíc podpisů.

Peter Pellegrini

Předseda Národní rady

Datum narození: 6. října 1975

Nominace: Podpora poslanců

Kromě Korčoka a Kubiše zatím nejsou potvrzení žádní další kandidáti. Jako jistá se však jeví kandidatura Petera Pellegriniho. Předseda Národní rady již při vyhlašování termínu prvního kola naznačil, že se o post prezidenta bude sám ucházet. Definitivně by to měl oznámit 19. ledna v rodné Banské Bystrici. Pellegrini je předsedou strany Hlas (Hlas-SD).

Stranu založil poté, co opustil Směr-SD Roberta Fica. Proti Ficovi Pellegrini opakovaně vystupoval, nicméně po posledních volbách obě strany utvořily koalici spolu se Slovenskou národní stranou (SNS). V minulosti byl Pellegrini také premiérem (2018–2020) či ministrem pro investice a informatizaci (2016–2018).

Další kandidáti

Návrhy na kandidáty je možné podávat do 30. ledna 2024. Podpisy 15 tisíc občanů se snaží zajistit zakladatelka Iniciativy za vymazané rodiče Beáta Janočková nebo Marta Čurajová, která zastávala různé pozice ve státním i neziskovém sektoru. O nominaci občanů stojí i šéf maďarské Aliance Krisztián Forró. Volební průzkumy ale těmto kandidátům nedávají reálné šance na zvolení.

Kandidaturu dále zvažuje Štefan Harabin, bývalý ministr spravedlnosti z Ficovy první vlády a později předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Euroskeptik a otevřený podporovatel ruské invaze na Ukrajinu kandidoval v prezidentských volbách již v roce 2019, kdy s více než 14 % obsadil třetí místo. Aktuální volební průzkumy sice Harabinovi přisuzují nižší podporu okolo 10 %, ale stále se jedná o významnou část voličů. Harabin by proto s výsledky voleb mohl zamíchat.

S myšlenkou kandidovat si pohrává ještě Andrej Danko, předseda koaliční SNS. Danko na rozdíl od Fica Pellegriniho zatím nepodpořil a je k němu velmi kritický. Útoky ze strany Danka přešly i do osobní roviny. Lídr SNS Pellegriniho vyzval, aby přiznal svoji sexuální orientaci. Pellegrini o svém milostném životě mlčí a jeho orientace se stala předmětem spekulací. Danko na začátku roku ohlásil, že má k dispozici 10 tisíc občanských podpisů a je v případě potřeby připravený kandidovat na prezidenta. Může ale jít jen o součást vyjednávání – Danko chce Pellegriniho kandidaturu využít k upravení koaliční smlouvy a přerozdělení ministerstev.

Volební průzkumy a preference kandidátů na prezidenta

Volební průzkumy favorizují Petera Pellegriniho. Prosincové šetření agentury SANEP vypracované pro televizi TA3 předpovídá současnému předsedovi Národní rady téměř 44 % hlasů. Na druhém místě by se s přibližně 32 % umístil hlavní kandidát opozice Ivan Korčok.

Volební preference ostatních kandidátů podle průzkumu nepřekračují 10% hranici. Nejblíže k ní mají Ján Kubiš (9,9 %) a Štefan Harabin (9,8 %). Páté místo by připadlo Andreji Dankovi – předseda SNS je kandidátem číslo jedna pro 3,5 % dotazovaných. Nikdo z dalších kandidátů by nepřekročil 1 % hlasů. Volební průzkum vychází z odpovědí rozhodnutých voličů, kteří by se v době sběru dat prezidentských voleb zúčastnili.

Podle uvedeného modelu by se do druhého kola voleb dostali Pellegrini a Korčok. Souboj této dvojice očekávají i další volební průzkumy. Ve druhém kole by pohodlně zvítězil Pellegrini se ziskem okolo 58 % hlasů.

Volební témata na Slovensku

O jakých tématech se před slovenskými prezidentskými volbami 2024 bude nejčastěji hovořit v předvolebních rozhovorech a debatách?

Demokracie na Slovensku : Téma, které se snaží nastolit zejména opozice. Slovensko totiž na rozdíl od České republiky nemá horní komoru parlamentu. Robert Fico drží se svými koaličními partnery většinu v Národní radě a šéfuje vládě. Po Pellegriniho zvolení by měl v Prezidentském paláci sice bývalého člena své strany, ale v důležitých věcech stále loajálního spojence. Ostatně předseda PS Michal Šimečka varoval, že v případě zvolení vládního kandidáta by se demokracie na Slovensku mohla dostat na šikmou plochu.

: Téma, které se snaží nastolit zejména opozice. Slovensko totiž na rozdíl od České republiky nemá horní komoru parlamentu. Robert Fico drží se svými koaličními partnery většinu v Národní radě a šéfuje vládě. Po Pellegriniho zvolení by měl v Prezidentském paláci sice bývalého člena své strany, ale v důležitých věcech stále loajálního spojence. Ostatně předseda PS Michal Šimečka varoval, že v případě zvolení vládního kandidáta by se demokracie na Slovensku mohla dostat na šikmou plochu. Změny v trestním právu : Ficova vláda plánuje zrušit Úřad speciální prokuratury. Instituce dohlíží na vyšetřování nejzávažnějších kriminálních případů, mimo jiné i na korupční kauzy vlád vedených v minulosti Ficem. Součástí plánovaných změn v trestním právu je také snížení trestů za korupci. Odpůrci vlády za těmito kroky vidí snahy o zajištění beztrestnosti pro Ficovy spojence. V souvislosti s plánovanými změnami se ve slovenských městech konala řada demonstrací. Na tu dosud největší dorazilo 11. ledna v Bratislavě zhruba 20 tisíc lidí.

: Ficova vláda plánuje zrušit Úřad speciální prokuratury. Instituce dohlíží na vyšetřování nejzávažnějších kriminálních případů, mimo jiné i na korupční kauzy vlád vedených v minulosti Ficem. Součástí plánovaných změn v trestním právu je také snížení trestů za korupci. Odpůrci vlády za těmito kroky vidí snahy o zajištění beztrestnosti pro Ficovy spojence. V souvislosti s plánovanými změnami se ve slovenských městech konala řada demonstrací. Na tu dosud největší dorazilo 11. ledna v Bratislavě zhruba 20 tisíc lidí. Válka na Ukrajině : Ficova vláda kritizuje protiruské sankce a vojenskou podporu Ukrajiny. Slovensko nově poskytuje napadené zemi již jen prostředky nevojenského charakteru. Podle slovenského premiéra by se měla EU postupně snažit o standardizaci vztahů s Ruskem. Pellegrini jako člen koalice a kandidát podporovaný Ficem bude pravděpodobně vystupovat v souladu s tímto přístupem. Naopak ze strany Korčoka se dá očekávat prosazování větší podpory Ukrajiny.

: Ficova vláda kritizuje protiruské sankce a vojenskou podporu Ukrajiny. Slovensko nově poskytuje napadené zemi již jen prostředky nevojenského charakteru. Podle slovenského premiéra by se měla EU postupně snažit o standardizaci vztahů s Ruskem. Pellegrini jako člen koalice a kandidát podporovaný Ficem bude pravděpodobně vystupovat v souladu s tímto přístupem. Naopak ze strany Korčoka se dá očekávat prosazování větší podpory Ukrajiny. Ekonomická situace : Samozřejmě i Slovensko trápí vysoká inflace. Jedním z hlavních volebních témat proto bude řešení nepříznivé ekonomické situace. Kandidáti budou v předvolebním období probírat také deficit veřejných financí a zadlužení země. Vyšší příjmy státu má zajistit nedávno schválený konsolidační balíček.

: Samozřejmě i Slovensko trápí vysoká inflace. Jedním z hlavních volebních témat proto bude řešení nepříznivé ekonomické situace. Kandidáti budou v předvolebním období probírat také deficit veřejných financí a zadlužení země. Vyšší příjmy státu má zajistit nedávno schválený konsolidační balíček. Prezidentka Zuzana Čaputová: Obvyklým tématem předvolebních debat je zhodnocení práce odcházející hlavy státu. Kandidáti popisují, v čem by postupovali jinak a v jakých oblastech by na práci předchůdce rádi navázali. V podobné politice jako Zuzana Čaputová by pravděpodobně pokračoval Korčok. Od ostatních kandidátů zazní spíše kritika. Nicméně hlavní favorit Pellegrini patří svým vystupováním k umírněným politikům.

Volební systém: Jak se volí prezident na Slovensku

Volba prezidenta je na Slovensku od roku 1999 přímá. Prezidenta tedy volí občané v tajném hlasování. Vítězem voleb se stává kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů. Pokud ji v prvním kole ani jeden z kandidátů nezíská, koná se do 14 dnů druhé kolo voleb. Do něj postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Mandát prezidenta je pětiletý. V úřadu může hlava státu zůstat maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.

Volby z ČR: Jak volit prezidenta ze zahraničí

Volit prezidenta mohou všichni občané Slovenska, kteří nejpozději v den voleb dovrší 18 let věku. Pokud přemýšlíte, jak volit z České republiky, máte bohužel smůlu. Prezidentské volby na rozdíl od parlamentních voleb neumožňují hlasování ze zahraničí. Volit je možné pouze ve volebních místnostech na území Slovenské republiky.

V nedávných parlamentních volbách přitom ze zahraničí hlasovalo více než 58 tisíc voličů. Ti se v březnu musí vydat na Slovensko, jinak se prezidentských voleb nezúčastní. Doplatit na to může především Korčok. Přes 72 % hlasů ze zahraničí získaly v posledních parlamentních volbách PS a SaS – strany, které Korčoka ve volbě podporují. Naopak strany současné koalice mezi Slováky volícími v zahraničí propadly.

Volební účast při volbě prezidenta

Volební účast ve slovenských prezidentských volbách nebývá příliš vysoká. V prvním kole překonala 50% hranici jen v roce 1999. Historicky první přímé volby prezidenta na Slovensku se zúčastnilo rekordních 73,81 % voličů. O pět let později klesla volební účast na 47,94 % a od té doby se drží v podobných relacích. K posledním volbám prezidenta v roce 2019 přišlo v prvním kole 48,74 % voličů. Ve druhém kole byla volební účast nižší, zhruba 41,79 %. Pro srovnání – v posledních parlamentních volbách na Slovensku odvolilo 68,51 % voličů.

Volební mapa: Volební výsledky v roce 2019

Volby prezidenta v roce 2019 ovládla Zuzana Čaputová. V prvním kole zvítězila se ziskem 40,57 % hlasů. Do druhého kola ji s 18,66 % hlasů doprovodil Maroš Šefčovič, nestraník nominovaný Ficovým Směrem. Volební mapa prvního kola byla téměř jednobarevná – Čaputová zvítězila v 71 okresech z celkových 79. Ve druhém kole současná prezidentka získala 58,41 % hlasů. Tentokrát již byla volební mapa okresů pestřejší. Čaputová vyhrála v 50 okresech, zbylých 29 ovládl Šefčovič.

Mapa voleb ukazuje také odlišné volební preference v různých koutech Slovenska. Čaputová získala největší podporu zejména na západě země – například v Bratislavském kraji ji ve druhém kole volilo téměř 74 % voličů. Naopak Šefčovičovi se dařilo v tradičních baštách Směru na východě Slovenska, hlavně v Prešovském kraji.

Výsledky voleb: Kdy bude znám nový prezident Slovenska?

Slovenské volby probíhají během jednoho dne. Volební místnosti jsou standardně otevřené od 7 do 22 hodin. Poté začíná sčítání hlasů. Kdy budou známé výsledky voleb? Běžně bývají vyhlášené během následujícího dne, letos tedy v neděli 24. března 2024. Případné druhé kolo je z pohledu sčítání snazší. V roce 2019 byly volební výsledky k dispozici již po třech hodinách od konce voleb.

Prezidenti Slovenska od roku 1993

Kteří prezidenti vládli samostatnému Slovensku od rozdělení federace?