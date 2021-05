Havlíček: Ekonomika se rozjede v polovině roku | E15.cz

Nezavření průmyslu bylo pro Česko z pohledu ekonomiky klíčové. A pokud nenastane nějaký neočekávaný problém, mohla by se jeho kola od poloviny roku začít rozjíždět naplno, věří ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček. „Pro Česko ale bude enormně důležité nejen to, jak krizi zvládneme my, ale také to, jak se z ní oklepají naší odběratelé,“ upozorňuje Havlíček s tím, že tuzemská ekonomika je výrazně exportně zaměřená.

Jak očekáváte, že se letos bude vyvíjet tuzemská ekonomika? Co bude rozhodovat?

Faktorů bude více, ale obecně lze říci, že rozhodovat bude to, jak se nejen my, ale i celá Evropa vypořádáme s dopady pandemie. Zatím to vypadá tak, že tu – snad už – poslední fázi zvládáme. Čísla dostáváme pod kontrolu, a co je klíčové – podařilo se nám udržet v běhu i průmysl. Všechno je tedy rozehrané dobře. Pokud nepřijde nějaká nová mutace nebo jiný nečekaný problém, tak jsem přesvědčen, že od poloviny roku se začne karta obracet a projeví se to i na výkonnosti ekonomiky.

Co budou nejzásadnější změny, které přetrvají i po zvládnutí nejtěžší fáze pandemie?

Po každé válce se počítají ztráty, přičemž pro Česko bude enormně důležité nejen to, jak krizi zvládneme my, ale také to, jak se z ní oklepají naší odběratelé. Tuzemská ekonomika je výrazně exportně zaměřená. Pokud partneři našich podnikatelů zůstanou stabilní, tak si nemyslím, že pandemie způsobí nějakou zásadní proměnu toho, co se bude kupovat. Kromě toho, že se urychlí nějaké trendy, jako je přechod k nízkoemisní energetice.

Je ve hře, že by v tomto těžkém období firmám pomohla i vláda?

Vláda už průmyslovým firmám pomohla několika kroky, například tím, že jsme je dokázali udržet v běhu. Dále podniky čerpají několik podpor na pokrytí nákladů i udržení zaměstnanců…

Myslel jsem spíše do budoucna, aby se podnikům dařilo fungovat i v těch zmíněných nových podmínkách, až se ekonomika vrátí do normálu.

I v tomto směru chystáme podporu, byť nepřímou. Za prvé podpoříme investice prostřednictvím výhodnějšího odpisového režimu, dále pak skrze státní záruku na investiční úvěry a také pomocí rozšíření investičních pobídek. Zároveň zvyšujeme výdaje do oblasti vědy a výzkumu. A poslední věc – dokončujeme strategii exportu, v rámci níž chceme především marketingově podporovat naše exportní firmy v cizině.

Přestože průmysl nemusel zastavovat výrobu, trápí ho nedostatek surovin, některé zdražují i o desítky procent. Výrazné zvýšení cen se týká kovů, dřeva, plastů a na trhu je také nedostatek čipů, které jsou důležité i do aut. Jak si s tím české průmyslové firmy poradí?

Největší problém pro tuzemský průmysl je asi nedostatek čipů, který už pociťují i tuzemské automobilky, tedy pilíř českého průmyslu. Ale bohužel to není něco, co by vláda dokázala nějak změnit, je to celosvětový problém, byť věřím, že krátkodobý.

Kdy by se to tedy mohlo vyřešit?

Automobilky věří, že do konce roku by to mělo být vyřešené.