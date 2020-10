Pivní tour nám zhatil virus, připravujeme náhradní řešení, říká majitel Pivovaru Crazy Clown | E15.cz

Experimentální, tak se dá nazvat létající pivovar Crazy Clown. Už z názvu vyplývá, že jeho avantgardní produkce nenudí. I na bláznivého klauna však dopadla protipandemická uzávěra a prodeje se propadají. Na podzim měl spolumajitel a sládek pivovaru Jakub Rendl naplánovanou degustační tour po restauracích, což uzavírka zhatila. "Místo tour vypustíme do světa degustační balíček piv, která jsme měli na tour prezentovat. To však bohužel chvíli trvá a je škoda, že jsme nemohli zareagovat rychlejí," plánuje pivovarník.

Po opadnutí prvních bezpečnostních opatření spojených s jarní vlnou koronavirové pandemie začala, byť omezeneně, uvolněná letní sezona. Očekával jste návrat tvrdých opatření s příchodem podzimu?

Asi byla chyba věřit vládě v tom, že už žádné zavírání a podobné věci nebudou. Takže jsme naplánovali na podzim tour po hospodách, kde jsme hodlali představovat naše piva. To pro nás znamenalo navařit mnohem víc piva než obvykle. Po prvním týdnu však přišlo uzavření, a tak máme aktuálně na skladě nejvíc piva, co jsme kdy měli, a není komu ho prodat.

Pociťujete nějaký rozdíl mezi první a druhou vlnou protipandemických opatření?

Objednávek je nyní zhruba o sedmdesát procent méně než při první vlně. V létě a na podzim jsme měli i tržby nižší o čtyřicet procent. Nyní je zde velký rozdíl oproti minulé vlně. Tehdy sme to dokázali, zejména díky rozvozům po Praze, vcelku obstojně ustát. Ale slabé léto a začátek podzimu nám vůbec nepomohly postavit se na nohy. Proto jsme vymysleli tu pivní tour, ale kvůli nárůstu pandemie byla samozřejmě zrušena. Nyní vymýšlíme co dál.

Jak se snažíte kompenzovat výpadek příjmů?

Aktuálně jsme znovu zavedli rozvozy a jinak čekáme. Nestíháme s grafikou etiket. Místo tour totiž vypustíme do světa degustační balíček piv, která jsme měli na tour prezentovat. To však bohužel chvíli trvá a je škoda, že jsme nemohli zareagovat rychleji. Ono to ale bohužel s tím, jak nám vláda vše naservírovala najednou a bez varování, úplně nešlo. Ale nechci se tady vymlouvat na vládu.

Kdy akci s balíčkem piv odstartujete?

Jakmile budou piva v plechu a balíček připravený, tak spustíme e-shop na kterém půjde z celé republiky objednat jak pivo, tak i trička a tašky, které už máme připravené.

Poslední dobou více spolupracujete s až kontroverzní scénou, kterou představuje pornoherečka Lady Dee a rapper Řezník. Pomáhá nějak tato strategie?

Tak například u Lady Dee to nebylo zrovna plánované. Pivo vzniklo ještě předtím, než jsme plánovali ji vůbec oslovit. Ale když pojmenujete své pivo Pornstar, tak koho jiného oslovit, že? S Řezníkem to bylo připravovanější, on sám navrhoval, jaké pivo bychom měli uvařit. A jasně, pomáhá to. Díky těmto spojením nacházíme nové "fanoušky" pivovaru a dostáváme se více do povědomí.

Je nynější koronauzávěra v něčem jiná než jarní?

Jak už jsem zmínil, je rozhodně horší. Předtím jsme, myslím obecně veškeré hospodské a pivovarské, samozřejmě ihned po lockdownu většinou křičeli, jak zkrachují a jak to dopadne špatně a hle. Zvládli jsme to. A díky našim věrným zákazníkům dokonce lépe, než jsme čekali. Ale druhá vlna je horší. Jsme totiž stále dost oslabení a neměli jsme šanci si na to za tak krátkou dobu vydělat. Velké festivaly se v létě nekonaly a ty menší, které se uskutečnily, byly mnohem méně navštěvované. Návštěvnost oproti předchozím rokům výrazně klesla. A pak, v době, kdy jsme měli mít tržby z prodeje piva ostatním hospodám, tak všechny zavřely.

V první vlně jarních opatření se lidé semkli a začali svým oblíbeným hospodám i pivovarům pomáhat. Objednávali si jejich produkci. Je to nyní po týdnu uzávěry obdobné?

Lidé už bohužel tolik nezachraňují. Chápu, že krize nedopadla jen na nás, ale až na pár fungujících oborů, jsme v tom všichni.