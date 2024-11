Marek Benda (ODS) minulý týden prohlásil, že koalice letos velkou mediální novelu schválit nestihne. Poplatky by se tím nejspíš zvýšily až od prvního července, pokud vůbec. Jaká je vaše reakce?

Já tu informaci čtu tak, že koalice má v procesu schvalování zákonných předloh celou řadu priorit a že dvěma základními prioritami jsou státní rozpočet a důchodová reforma. Ty mají přednost.

Co se týče poplatků, stav kolem velké mediální novely konzultujeme se všemi stranami čtyřkoalice a podle informací, které mám k dispozici, je stále reálné, aby komplex těch změn vešel v účinnost od začátku příštího roku. To je pro nás ještě „žitelná“ varianta.

Je to hlavní scénář, se kterým jako ředitel pracujete?

Není, scénářů máme víc, a především musíme postupovat podle zákona. Proto máme nyní scénář nazvaný „Armageddon“, který jsme nedávno poslali ke schválení Radě ČT, a který počítá s tou nejhorší variantou – tedy že by poplatky od ledna zůstaly v nezměněné podobě.

Varianta, že by poplatky byly projednány až někdy během druhého čtvrtletí, není z hlediska zodpovědného hospodáře a rozpočtáře „žitelná“. My nemůžeme udržovat půl roku stav provizorní v očekávání, zda budou nebo nebudou poplatky navýšené, a pokud někdo ze zákonodárců reálně přemýšlí o tom, že se to dá posunout na červenec příštího roku, tak nedá.

Výsledkem by bylo, že už v prvních měsících příštího roku by začala probíhat zásadní redukce a destrukce současného modelu veřejnoprávní televize.

Co to znamená?

Pokud nedojde ke včasné novelizaci poplatků, nebudeme moci utrácet za hranou tvorbu, velké dokumenty a tak dále stejné peníze, na které jsou diváci zvyklí. Některé změny navíc budeme muset provést v zásadě okamžitě, což se nepochybně dotkne i zpravodajského vysílání, o kterém jsem vždy říkal, že v této oblasti chci „zhasínat“ úplně naposledy.

Ovšem pokud se poplatky od začátku roku nezvýší a my reálně pojedeme podle rozpočtu nazvaného Armageddon, který jsme už odevzdali Radě ČT, tak to radikálním způsobem zasáhne i do zpravodajství a publicistiky.

V jakém smyslu?

Bavíme se o redukci originálních produktů, které pro zpravodajský kanál vznikají. Znamená to, že nebudeme schopni realizovat tolik přímých přenosů z Poslanecké sněmovny, nebudeme schopni realizovat specifické formáty, které ten kanál přináší.

Když to zjednoduším, byť to zjednodušení není příliš velké, tak ČT24 bude postavená na proudovém vysílání, do kterého jen večer vstoupí Události v Regionech a „velké“ Události.

Jinými slovy je ve hře poměrně výrazné rušení pořadů ČT24?

Nejen pořadů, ale i pozic. To se týká například zahraničních zpravodajů, protože to je velmi drahá záležitost. My na to upozorňujeme dlouhodobě a upřímně řečeno mě trochu mrzí, že část našeho obecenstva, včetně našich politiků, má stále pocit, že televize to vždycky nějak zvládne. Současný návrh našeho rozpočtu, kde je situace pojmenována už velmi přesně, provoz v tom současném rozsahu zdaleka neumožňuje.

Pokud by na variantu „Armageddon“ reálně došlo, pak v příštím roce udržíme sestavu kanálů, která je nyní v provozu, minimálně ještě v prvním pololetí, nicméně v horizontu jednoho roku by došlo i k jejich podstatné redukci.

Mluvíte v množném čísle – je tedy na stole redukce o více než jeden kanál?

V managementu ČT není nikdo, kdo by chtěl provozovat šest „vyjedených krámů“. Pokud tedy nedojde k navýšení poplatků, směřujeme k redukci počtu kanálů z šesti na tři: ČT1, ČT2 a ČT24.

Podle současné legislativy musí ČT musí provozovat nejméně čtyři kanály.

Kanál, který by byl nejspíš „navíc“, by pravděpodobně byl Sport – čistě jen z toho praktického důvodu, že sportovní práva se nakupují velmi dlouho dopředu, a my bychom tak stěží odstupovali od smluv, které jsou v některých případech uzavřené až do roku 2034.

Sport by tak alespoň po nějaký čas mohl být doplňkovou variantou, a následně by se hledala varianta jiná. Platí totiž, že není možné, aby stát na jedné straně televizi ukládal povinnosti například ve smyslu počtu provozovaných kanálů, ale následně jí k tomu nedal finanční zázemí.

O kolik je Armageddon budget nižší než letošní rozpočet?

Nominálně je nižší o 350–400 milionů, ale ve skutečnosti je to složitější. Máme totiž uzavřenou dlouhodobou kolektivní smlouvu, která garantuje zaměstnancům ČT růst mez o určitá procenta – takže zatímco rozpočtu ubývá, mandatorní výdaje rostou.

Reálný rozdíl v celém rozpočtu oproti letošnímu roku je zhruba chybějící miliarda. V přímých penězích, tedy v kategorii výrobní úkol (jde o hlavní budget, ze kterého ČT financuje svou tvorbu) příští rok chybí tři čtvrtě miliardy.

Letos jsou na výrobní úkol vyčleněny dvě miliardy?

Je to o něco více, přibližně 2,1 miliardy. Z pohledu dlouhodobých plánů však předpokládáme, že na výrobní úkol půjde přibližně 1,5 miliardy.