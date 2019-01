Přelomový verdikt. Na rozhodnutí černošického úřadu čekala EU, tvrdí Ondráčka | E15.cz

Úřad v Černošicích rozhodl v případu Andreje Babiše a jeho střetu zájmů v oblasti médií. Máte informace o tom, jak úřad rozhodl?



My jsme to rozhodnutí nedostali, to dostal jenom Andrej Babiš. Z toho, co bylo zveřejněno, ale jednoznačně plyne, že Černošice dávají našemu podnětu za pravdu. Rozhodly o vině premiéra. Oni totiž vydali rozhodnutí, což je krok, kterým se standardně ukládá vina v přestupkovém řízení a sankce.

Kdyby to bylo v jeho prospěch, tak by to řízení usnesením zastavili, což se nestalo. Navíc kdyby úřad rozhodl ve prospěch Babiše, tak on by to dávno zveřejnil. My to rozhodnutí každopádně nemáme, takže neznáme výši pokuty. Úřad měl možnost dát finanční sankci od 0 do 250 tisíc korun.



Chápu tedy dobře, že jediný důsledek pro Babiše je jen finanční pokuta?



On se odvolá, pak to půjde ke krajskému úřadu, zda Černošice neudělaly nějaký procesní chybu v postupu. Pokud neudělaly, pak ta pokuta bude pravomocná a on ji bude muset zaplatit. Potom se může soudit ve správním soudnictví. Faktem je, že zákon o střetu zájmu nemá mechanismus, jak střet napravit či změnit.

Může mít rozhodnutí dopad na Babišovy kauzy?



Černošice rozhodly o vině premiéra a úřad dává za pravdu Transparency International. Úřad konstatoval, že premiér porušil zákon o střetu zájmu. Je to přelomové rozhodnutí v tom, že to má vazbu na přezkum Evropské komise o oprávněnosti čerpání dotací pro Agrofert. Evropský parlament i komise čekaly na rozhodnutí českých orgánů v této věci. A teď to rozhodnutí přišlo. Tady se hraje o tuto důležitější evropskou rovinu. Ne nutně o tu, jestli dostane pokutu 250 tisíc, což jsou pro něj drobné.



Premiér se může ještě odvolat. Jaký ale může mít rozhodnutí dopad?



Budete podnikat z pozice TI další kroky?



V české linii počkáme na zveřejnění rozhodnutí, na další kolo u krajského úřadu, ale v tuto chvíli toho není moc, co bychom mohli dělat. V evropské linii se snažíme tlačit na to, aby Evropská komise rozhodla rychle.

Pozastavili dotace, ale neudělali finální verdikt, že Agrofert nemá na dotace nárok, to zatím nepadlo. Tam nejsou žádné správní lhůty jako tady, čili se to jejich rozhodování může vléct. Takže se snažíme, aby rozhodnutí padlo rychle. Neříkáme samozřejmě komisi, jak má rozhodnout, ale aby rozhodla.



Máte informace o tom, jak probíhal audit komise v Česku před týdnem v souvislosti s dotacemi pro Agrofert?



V této chvíli ne, máme jen informace z médií a ty, co zveřejnila komise.