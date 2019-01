Babiš je ve střetu zájmů, rozhodli v Černošicích. Má ovládat svá média | E15.cz

Premiér Andrej Babiš má zřejmě podle úředníků v Černošicích nadále vliv na média v koncernu Agrofert, které převedl do svěřenského fondu, a spáchal tím přestupek proti zákonu o střetu zájmů. Zákon o střetu zájmů totiž zakazuje členům vlády ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

Babiš se chce odvolat a obvinil úředníky ze zpolitizovaného jednání. „Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného“ uvedl Babiš. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije, a proto dostal případ na starost.

Radnice o výsledku několikaměsíčního správního řízení neinformovala. Podle organizace Transparency International, která podnět k černošickému úřadu podávala, je však z procedurálního hlediska jasné, že radnice rozhodla v Babišův neprospěch. „Radnice totiž vydala rozhodnutí, což je krok, kterým se standardně ukládá vina v přestupkovém řízení a sankce. Kdyby to bylo v premiérův prospěch, tak by to řízení usnesením zastavili, což se nestalo,“ vysvětlil pro E15.cz ředitel organizace David Ondráčka, podle kterého hrozí Babišovi sankce do 250 tisíc korun.

Podle Ondráčky neumožňuje zákon uložit Babišovi žádný jiný trest kromě pokuty. „Je to ale přelomové rozhodnutí proto, že to má vazbu na přezkum Evropské komise o oprávněnosti čerpání dotací pro Agrofert. Evropský parlament i komise čekaly na rozhodnutí českých orgánů v této věci. A teď to rozhodnutí přišlo,“ řekl Ondráčka. Komise již pozastavila udílení dotací pro Agrofert a v polovině ledna byli její zástupci kvůli podezření z Babišova střetu zájmů v České republice provést audit na ministerstvech.

Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) nechtěl pochyby o politizaci případu komentovat. „Vyjádření pana premiéra slyším poprvé od vás,” řekl E15.cz Kořínek. „Správní řízení je zcela neveřejné. Já sám to rozhodnutí neznám, ani obsah toho spisu, to zná jen odbor přestupků,“ řekl starosta. Rozhodnutí se bude moci zveřejnit až poté, co nabude právní moci.

„Zatím nevíme, co se v rozhodnutí píše. Podle reakce premiéra se ale zdá, že je verdikt v souladu jednak se stanovisky našich analýz, ale také se stanovisky všech orgánů, které tuto věc zatím řešily a nebyly řízené politiky ANO. Tedy se stanovisky právníků Evropské komise, Evropského parlamentu i nezávislými expertními analýzami,“ uvedl pro E15.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš. Právě jeho strana si již dříve nechala vypracovat na téma možného střetu zájmů premiéra právní analýzu.

Správní řízení není ukončené, protože rozhodnutí zatím není pravomocné. Babiš má lhůtu pro odvolání do 5. února. Pokud by se neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat. Jestliže se premiér skutečně odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu správnímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.