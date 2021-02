Pro veletrhy je i podzim 2021 sci-fi, říkají majitelé Exponexu | E15.cz

Za deset let v Brně postavili globální firmu se stamilionovými obraty. Loni jim ale covid ze dne na den vypnul trh. „Ročně jsme byli schopni udělat na veletrzích čtyři stovky expozic, náš byznys je strašně rychlý,“ říká Petr Krejčí, spolumajitel společnosti Exponex. „Teď jsme firmu rozdělili do několika jednotek a každá se snaží si na sebe vydělat. Přizpůsobujeme se situaci, hledáme nový odbyt, ale není to cíl a směřování firmy. Je to jen snaha o přežití,“ dodává druhý společník Aleš Pohl.

V poslední zveřejněné výroční zprávě máte za loňský finanční rok obrat 380 milionů korun. To není špatné, když už do něj zasáhl covid.

Aleš Pohl: Ve fungujícím období jsme měli přírůstky 20 až 30 procent obratu ročně, v posledním hospodářském roce, který končí k červnu, to bylo 380 milionů. Vlastně nám pomohl ten půlrok v bezcovidovém období k dobrým číslům, protože celé to „prasklo“ v únoru.

Petr Krejčí: Bylo to divoké. Únorový barcelonský veletrh MWC (Mobile World Congress – pozn. aut.) nám například zavřeli tři dny před zahájením montáže. Na cestě tam jsme měli čtyřicet kamionů materiálu a na místě asi 80 montážníků. V době, kdy se vše začalo stavět, byly hotové základní stavební práce, očekávali jsme dodávky z kamionů, které byly různě po Evropě na cestě z Brna až do Barcelony, nám řekli, že si to máme sbalit a vzít zpět. Tak jsem otočil kamiony, všichni mířili zpátky do Brna a já nevěděl, co s tím dělat. Pak se už žádný veletrh nekonal.

Kolik peněz, nákladů, taková akce typu Barcelona váže?

PK: Barcelona je náš druhý největší projekt, který se pohyboval v rozsahu mezi 50 miliony a 70 miliony korun tržeb. Obyčejně na podobném veletrhu normální firmy stavějí třeba jeden dva stánky v rozsahu dva tři miliony. A jsou velké, pěkné. Když máte na jednom veletrhu obrat sedmdesát milionů, je to pecka.

Vašich sedmdesát milionů má na celém veletrhu jaký podíl?

PK: Odhaduji to na zhruba procento, to je nic.

Kolik akcí zvládáte v normálním roce?

PK: Tak čtyři stovky veletržních expozic. Kromě toho jsme pracovali na sportovních akcích, jako jsou FIFA, Laver Cup, Euro Hockey Tour nebo MS F1.

A za leden a únor roku 2020 jste stihli co?

PK: V těch dvou měsících jsme šli v obratu o sto procent nahoru. Roky jsme na něčem takovém pracovali akvizičně, rozvíjeli jsme vztahy, celkově byznys, získali jsme důvěru spousty firem. Mezi zákazníky jsme měli hodně Korejce, Rusy, Američany, už to bylo po těch letech získávání důvěry a budování vztahů o sklizni, která se ale nakonec nekonala.

Jaký veletrh je pro vás největší?

PK: Počítačové hry – Gamescom v Kolíně nad Rýnem. V posledních pěti letech zažil obor obrovský boom, s vývojem technologií šel neskutečně nahoru. Tím, jak jsou telefony schopné operovat i hry, šla spousta investic tímto směrem.

Proč věc, která je primárně určená do on-line prostředí – hra na počítači nebo na mobilu – potřebuje veletrh?

PK: Gamescom funguje na podobném principu, jako když nakupujete akcie. Jde o projekty. Firma vznikne s nějakým rozpočtem, často třeba na pět let najme lidi, vyvine hru a buď má, nebo nemá úspěch. Když ano, může ji v jeden moment hrát třeba pět, ale klidně 25 milionů lidí. Když za každou minutu utratí každý deset centů, spočítejte si, jak to cinká. Součástí strategie firmy je její prezentace na veletrhu, ukáže hru i sebe a často ji někdo koupí.

Na druhé straně už se v minulých letech řešilo, že veletrhy a výstavy jsou přežitek, že zaniknou. Přišla s covidem ta doba?

AP: Trhy, výměny zboží a jejich ukazování funguje odpradávna. Kromě válek se ale nikdy dříve nic takového jako teď nestalo. I v době krizí veletrhy nějak běžely, naopak je dobře, když se na trhu něco děje – když je zle, když přicházejí noví hráči. Na to jsou veletrhy dobré, jsou koncentrovaným obrázkem trhu. To všechno je super, pouze nám celý veletržní trh někdo ze dne na den vypnul.

PK: Ale neznamená to, že veletrh je zbytný. Má své místo a vždy mít bude.

AP: Internetová bublina je teď logická a správná, není nic jiného na výběr, ale zase se to přejí, protože spoustu věcí přes internet neuděláte. Budete se chtít potkat s lidmi, nekoupíte si stroj za dvacet milionů na e-shopu, budete ho chtít vidět, vyzkoušet.

Takže dřívější zániky některých akcí, jako jsou místní Invex nebo hannoverský CeBIT, neříkají nic o tom oboru?

AP: Některé veletrhy ztroskotaly na tom, že se zcela změnil trh, třeba právě Invex. Tehdy IT přestalo být něco úžasného, specifického pro pár vyvolených a rozpustilo se do všech oborů. Covid veletrhy hodně změní, velké rozdíly budou mezi mezinárodními a regionálními veletrhy. Řada veletrhů si na mezinárodní spíše hrála. Firmy budou náklady vynakládat efektivně. Budou prostě mezinárodní veletrhy, na které pojedete vždy do Německa, pokud se chcete setkat se světovými hráči a zahraničními zákazníky, a potom ty, kde naplníte regionální cíle.

PK: Po smrti CeBITu roste Gamescom, i když je to jen jiný druh IT, hry, obory se přelévají. Když si vezmete objem peněz, které jdou do veletrhů, v normální době jsem neměl pocit – teď tedy samozřejmě ano, kvůli covidu – že by docházelo k nějakému rapidnímu poklesu.

Kolik peněz se globálně ve veletrzích točí?