Původcem strachu z pandemie jsou často informace vytržené z kontextu, říká profesor Pavel Kolář | E15.cz

Léto by se mělo využít ke sportování, uvolňování opatření a imunizaci populace, zdraví sportovci a mladí lidé navíc nejsou koronavirovou pandemií vážně ohroženi. V exkluzivním rozhovoru pro deník Sport to tvrdí profesor Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK a jeden z nejrespektovanějších českých lékařů. Doplňuje, že původcem současného strachu jsou často informace vytržené z kontextu

Pavel Kolář sám patří do ohrožené skupiny. Bechtěrevova nemoc, s níž dlouhé roky žije, je autoimunitní onemocnění. Přesto ho ani na chvíli nenapadlo, že by přestal ordinovat. „Nemám žádné pocity úzkosti či strachu,“ říká muž, který už řadu pomáhá nejen sportovním šampionům vracet se „do hry“.

Iracionální strach, který nyní zachvátil společnost včetně sportu, mu naopak vadí a varuje před jeho dopady. Mluví i o zmateném informování o pandemii či paralyzující touze západní civilizace vyloučit ze života jakékoliv riziko. „S tím virem se musíme naučit žít. Ale zdraví sportovci či mladí lidé se ho nyní nemusí bát. Proto bych například i souhlasil s tím dohrát fotbalovou ligu. Samozřejmě za přijetí hygienických opatření. Třeba ta, co chystají v bundeslize, jsou dobrou inspirací,“ tvrdí muž, jenž má dar vidět věci v souvislostech.

Myslíte si, že česká společnost už má první vlnu nákazy, ale i obrovského strachu, kterou COVID-19 vyvolal, za sebou?

„Bohužel si myslím, že nemá. A to v obou případech, na které se ptáte. Důvodem je, že virus už z našeho prostoru nevytěsníme a vývoj vakcíny je i přes urychlené procesy zdlouhavý. Dá se tedy předpokládat, že virus tu s námi prostě zůstane a my na něj musíme získat vlastní imunitu. Čím dříve, tím lépe. Vytěsnit virus nejde, to bychom se stali bílým místem na mapě. Otázkou také je, jakou odolnost vůči viru bude mít naše imunita. Podle posledních výzkumů se totiž zdá, že u jednotlivých etnik má virus různý dopad na vážnější průběh onemocnění nebo i na mortalitu.“

Takže se s ním musíme naučit žít?

„Ano. Virus nelze eradikovat neboli vytěsnit. Takže základní cestou je imunitně ho pokrýt. Určitá síla viru by se také mohla postupně přirozeně snižovat, jak to u epidemií bývá. Virus totiž stále trochu mutuje a v situaci, kdy se odstraní případy nejtěžších onemocnění, budou mít výhodu ty varianty viru, které způsobují jen mírnou formu onemocnění. Taková mírnější varianta viru by se pak snáze šířila v populaci a neměla vážné dopady. Takový proces ale obvykle trvá dost dlouho.“