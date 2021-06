Potornádová sbírka vynesla přes milion. Je to strašně moc, říká vinař | E15.cz

Na portálu Donio je na vás, tedy na škody na vašem domě a vinařství, vypsána sbírka. Zatím lidé přispěli více než 1,4 milionu korun, co to pro vás znamená?

Opravdu? Neměl jsem možnost to sledovat. Ty brďo. Já nemám slov. Znamená to strašně moc, až se stydím. Nejsem na to zvyklý, my jsme si vždycky všechno zaplatili, koupili, vydřeli. Pravdou je, že to všechno, co jsme tu roky budovali, je v háji.

Co všechno je poškozené?

Mám tady před barákem stodolu, kde mám sklad, traktory a víno. Všechno je rozbité, střechy jsou na strhnutí. Traktor i nový postřikovač jsou poničené. Porozbíjené jsou lahve, nádoby na víno, mlýnek, škopky. Takže za ty peníze opravdu nepojedu na Kanáry, opravím za to vinařství a sklepy.

Kde vás bouře zastihla?

Nebyl jsem právě doma, ale s kapelou ve Velkých Bílovicích. Hráli jsme cimbálovou muziku ve sklepě. To bylo ve finále štěstí, protože jsem jel dodávkou, a ta tím pádem přežila. Druhé auto máme na odpis. Manželka s dětmi to zvládly v domě, odneslo nám to střechu.

Opravdu je to katastrofa. Řeknu vám, že je to horší než válka. To je střechobraní. Tady už neexistují baráky, ulice, stromy tady nejsou. Je obrovské štěstí, že na takovou škodu je tak málo mrtvých. Mohlo tu být sto mrtvých a nikdo by se nemohl divit.

Už jste zjistil, jak velké škody jsou na vinařství a domě?

Můj odhad jsou zhruba čtyři miliony, přesně nevím. Lidé jsou neskutečně solidární, pomáhají nám, všechno teď platíme vínem. Lidé už také víno objednávají, je to úžasné. Facebook a Instagram, to jsou mocné sítě. Čím déle podnikám, tak vím, že lidé umějí být nepřejícní a závistiví. Teď je to jiné, já mám lidi strašně rád a jsem optimista.

Máte šestnáctihektarovou vinici. Zachráníte letos aspoň část úrody?

Snad zachráním díky kamarádovi, který přijede s technikou. Mám rozbitý traktor, postřikovač, nemám teď čím jet. Nyní je přitom doba nejcitlivější. Nemám lidi do vinohradu, protože moji zaměstnanci mají také rozbité baráky, někteří méně, někteří víc. Jednomu z nich zemřela matka, takže jde na pohřeb, je to všechno špatně.

Takže chybí hlavně lidé?

Ano, kvalifikovaní lidé do vinohradu. Dokonce se nabídli vinaři z Tvrdonic, že mi pomohou vinici postříkat. Mám štěstí. Udělal bych pro ně to samé. Teď na vinici zaskakují jiní, musel jsem ráno jet pro partu ze Slovenska. Prostě musím myslet na živobytí. Hrozny jsou moje živobytí. Z hroznů bude víno, z vína peníze, za peníze půjdou děti do školy a manželka do obchodu. Jedeme čtyři fronty naráz: obchod, sklep, barák a vinohrady.

Řada zasažených vinařů vyzývá lidi, aby je podpořili zakoupením již hotového vína, zůstaly vám také zásoby?

Něco zůstalo. Internet ale nefunguje, všechno řešíme na telefonu. Ještě aby toho nebylo málo, tak jsem utopil telefon ve víně. Měl jsem tu zedníka, spal u nás, tak jsem mu chtěl stočit pohárek vína po celém dni. Jenže jsem nevěděl, že na těch nádržích nejsou plovoucí víka, protože jsou rozbité. Byla tma, tak jsem si dal telefon na kraj, že si posvítím. Žbluňk a bylo to. Ještě mám náhradní, takové veselosti tady mám.

Vláda dnes schválila podporu jak lidem na stavbu domů, tak podnikatelům. Požádáte o ni?

Já to vůbec nesleduji. Vůbec nevím, zatím to řešit nebudu, a pokud budou peníze ze sbírky a pojistky stačit, tak bych se styděl si to vzít.

Styděl? Vždyť na podporu máte nárok.

Já vím, ale na mě se tu složí lidi, a ještě budu dojit stát? Copak jsem nějaký Mynář nebo Nejedlý (prezidentovi spolupracovníci Vratislav Mynář a Martin Nejedly – pozn. red.)? To tam klidně napište. Oba jsou to i s Jaroslavem Faltýnkem zmetci, vysavači státních peněz. Největší podvodníci v republice.