Oliver Dlouhý: Pokud nebyli dopravci finančně zdraví před krizí, ať popadají | E15.cz

Aerolinky ruší jeden let za druhým. Máte asi dost práce, že?

Rozhodně. Na pandemii jsme připraveni nebyli. To asi nikdo. Hodně věcí jsme museli změnit, abychom dokázali zákazníkům lépe vracet peníze a krizi překonat. Začíná se to uklidňovat v tom smyslu, že už se neruší tolik letů, většina už zrušena byla.

Jak o krizi přemýšlíte?

Je to těžké. Smůla. Mám dvě možnosti. Pracovat na tom, abych jako člověk a můj byznys přežil, nebo brečet. Zvolil jsem první variantu. Musím něco dělat, vakcínu vyrobí jiní. Věřím, že svět bude zase brzy v pořádku.

Kolik zrušených letů jste museli ve špičce řešit a jak dlouho to trvalo?

Byly to desítky tisíc letů. Masakr. U některých aerolinek dokážeme lety rušit automaticky, šlo to relativně rychle. Další část procesu je ale tahání peněz z aerolinek. A to trvá dlouho. Ryanair veřejně řekl, že hotovost nebude vracet do konce krize. Zákazníci ale zaplatili nám a od nás čekají vrácení peněz. Zároveň si někteří myslí, že nám aerolinka peníze vrátila a my je držíme. To je samozřejmě nesmysl, ale chápu, že to tak zákazníci mohou vnímat. Dosud jsme zákazníkům vrátili o miliony eur víc, než nám vrátili aerolinky. Zákazníkům říkáme, to může trvat měsíce, pokud vůbec aerolinka peníze vrátí. Pokud zkrachuje, tak peníze zmizí i s ní a zákazníci je už neuvidí.

Jakou částku po vás chtěli zákazníci celkem vrátit a kolik už dostali?

Celková hodnota letenek, které máme vrátit klientům, se pohybuje v nižších stovkách milionů eur, tedy v miliardách korun. Zatím se podařila vrátit jen velmi malá menšina této sumy. Z letů, které se rušily jako první během úvodních týdnů, se podařila vrátit velká část peněz. Z letů zrušených v dubnu a květnu je to strašně málo. Aerolinky peníze nevrací, byť dle práva musí. Když ale největší nízkonákladovka - Ryanair - řekne, že to dělat nebude, byť dle práva musí, tak je to těžké. Některé aerolinky nabízí místo vrácení hotovosti vouchery. Mnoho zákazníků je ale po právu nechce.

Zvažujete právní kroky vůči dopravcům?

Zvažujeme všechny možné kroky. Máme na to celý tým, který se snaží vymyslet nejlepší způsob, jak získat peníze zpět. Může dojít i na soudní spory. Problém je ten, že víme, že aerolinky už ty peníze nemají. Zaplatily za leasing a podobně, dochází k druhotné platební neschopnosti. Kdyby jich více zkrachovalo, ubylo by nám možností, jak kombinovat lety. Ubylo by ale i přímých spojů, což by nám, když lety propojujeme, pomohlo. Doufáme, že státy zachrání aerolinky a podmíní čerpání pomoci povinností vrátit peníze klientům.

Za jakých okolností je státní pomoc aerolince v pořádku?

Nemyslím si, že by měl jakýkoliv stát sponzorovat firmy, pokud jsou nefunkční. Firma, která profitovala, zaměstnávala lidi, platila daně, vytvářela hodnotu, měla zákazníky a teď kvůli něčemu, za co nemůže, nemá příjmy a čelí krachu, tak si zaslouží finanční injekci od státu. Pokud firmy nebyly před krizí zdravé, je v pořádku, když finančně nezdraví dopravci popadají. Uvolní místo těm fungujícím.

Je fráze, že letectví už nikdy nebude jako dřív, přehnaná, nebo také čekáte zásadní změny v létání?

Změny budou, ne nutně k horšímu. Zákazníci už nebudou rezervovat lety na měsíce, ale jen na dny dopředu. Budou chtít větší flexibilitu, okamžité vrácení peněz, když k něčemu dojde. Společnosti, které tyhle záruky nabídnou, vyhrají. Věříme, že náš produkt takto zvládneme nastavit. Musíme se přizpůsobit poptávce.

Jak rychle se může poptávka vracet na hodnoty standardní z posledních let?

Letošní rok je pro celé odvětví ztracený co do objemu dopravy. Stejně tak první polovina příštího roku. Na loňská čísla se může vrátit v druhé polovině příštího roku, když bude mít štěstí. Letectví ale dlouhodobě nepůjde dolů. Věřím, že Kiwi poroste rychleji. Hodně firem z trhu zmizí, přeživším se zvýší tržní podíl. Patříme navíc k flexibilnějším prodejcům. To nám pomůže.

Na rozdíl od pravděpodobného růstu cen letenek.

Krátkodobě ceny porostou. Odpadnou byznysové lety. Hodně firem se naučilo fungovat na dálku on-line. Šéfové už nebudou tak ochotni platit statisíce, aby manažeři létali na den na druhý konec světa. Hodně lidí ale nebere v úvahu jednu důležitou věc.

Jakou?

Teď zkrachují desítky aerolinek. Na trhu budou tisíce letadel za zlomek ceny. Nikdo je nebude chtít. K dispozici budou celé posádky letadel bez práce. Cena ropy se navíc propadla do záporných čísel. Výsledek? Ode dneška za rok nebude nic levnějšího, než si založit aerolinku a nabízet levné lety. Růst cen se vykompenzuje poklesem nákladů aerolinek. V druhé polovině příštího roku by nás mohly zaplavit extrémně levné letenky.