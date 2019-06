Sehnat sponzora je na celém sportu to nejtěžší, říká první Čech v sérii NASCAR Martin Doubek | E15.cz

O víkendu se pojede na mosteckém autodromu historicky první závod amerických NASCAR v Česku. Na startu bude za volantem i jezdec týmu Orion Racing Martin Doubek, který drží několik titulů mistra republiky v motokárách. Když zvažoval, kam se z nich posunout, zda do závodů aut či formule, přišla nabídka Rakušanů angažovat se v NASCAR. „Okamžitě jsem na to kývl. Zná je každý motorista, ve Spojených státech je to druhý nejoblíbenější sport hned po americkém fotbalu,“ říká Doubek.

Americká série NASCAR proniká postupně do Evropy. Platí tu ono „zlé“ rčení, že v dnešním motosportu vydělávají snad jen formule 1?

To bych neřekl. Vydělávají určitě všechny větší známé série, třeba Dakar či MotoGP. A myslím si, že i evropská série závodů NASCAR, která se na rozdíl od té americké nejezdí na oválech, ale na tradičních okruzích, se brzy dostane na finanční vrchol.

Firmy mívají v byznys plánu cíl třeba do čtyř let být na nule a začít vydělávat. Jak je to u závodníků v NASCAR?

Výhled nemám, mám jen sen dostat se do USA. Musím navíc kombinovat závodění s prací, o to těžší to celé mám.

Profi jezdec tedy nejste?

Ono by to šlo dělat na profi úrovni, ale ne v Česku. V Evropě možná, v USA určitě. Já to mám jako koníček, soustředím se na rodinnou firmu, na závody si jezdím odpočinout a načerpat síly.

Co jsou vaše hlavní výdělky?

Jezdíme o prize money. Aby nám to pokrylo svačinu a pneumatiky, tak je dobré umístit se do desátého místa. Samozřejmě první bere nejvíce. Do pátého místa je solidní výhra. Jezdí se ale i o postup do USA. Nejde přímo o to, že by vítěz šel automaticky jezdit do USA, ale že se na evropské závody jezdí dívat skauti.

Můžete být draftován?

I to je možné. Pak už jste továrním jezdcem, který jezdí za normální výplatu.

To je váš cíl?

Přesně, dostat se do USA a svézt se třeba v legendární Daytoně. To je sen.

Byl byste první Čech, který něco takového jel?

V NASCAR jsem první Čech a byl bych první Čech, který jej (závod Daytona 500 - pozn. red.) pojede. Přímo na americkém oválu bych byl ale druhý po Tomáši Engem, který na něm již dříve jel IndyCar.

Závodění si platíte sám, nebo máte sponzora?

Sehnat sponzora je na tomto sportu ta nejtěžší věc. Mám jenom jednoho sponzora, společnost Orion, a ta patří otci.

To je ale docela jistý sponzor, ten jen tak neodejde…

Doufejme že ne.

Kolik jedno NASCAR auto stojí? A dá se někde koupit?

Základní cena se pohybuje kolem 100 tisíc eur. Jako celek si ho ale koupit nelze. Pořídit si můžete jen jednotlivé díly z USA a pak si ho sám složíte. Tím je zajištěno, že auta jsou všude stejná.

Takové motoristické lego?

Ano. V evropském NASCAR to ještě funguje tak, že objednáváme prostřednictvím promotéra, který jej poskládá za nás, my si pak to auto jen vyzvedneme. K tomu ale vy jako fanda „zvenčí“ nemáte přístup.

Častěji se auta objednávají, nebo skládají?

Jsou týmy, které si to raději samy skládají. Tak to děláme třeba i my, protože nám to pak dává větší jistotu, že je vše o. k. Lépe se v tom také vyznáme a mechanici se tak učí další detaily. Pak v autě už máme jen telemetrii, čidla tlaku na brzdu, plyn, otáčkoměr, GPS… To jsou další náklady v řádu desetitisíců eur. Musím ale uznat, že to promotér evropského NASCAR má docela dobře promyšlené.

Myslíte ekonomickou stránku věci?

Ano, pokud za ním někdo přijde, že chce závodit, může si to auto u něj koupit složené. Má jich vždy více, protože jsou týmy, které mu auto třeba po sezoně zase zpětně odprodají za fixní cenu. Auto ztrácí každou sezonu na hodnotě 10 tisíc eur, což je pro závodníky fajn. Mohu si koupit auto, odjezdit si s ním dvě sezony a zase ho odprodat. A 20 tisíc eur za dvě sezony, to jsou odpovídající náklady na amortizaci, a díky tomu všemu pak mohu koupit zcela nové auto a dál závodit.

Co je na autě nejdražší?

Takzvaný crashbox. To je taková kevlarová vana, v níž sedíme. Má zabránit tomu, abych si zlámal nohy, když nabourám.

Kolik závodů v sezoně jedete?

Letos jich je vypsaných sedm. Jeden se vždy jede na oválech Venray v Nizozemsku nebo na Tours ve Francii. To je nutné, jinak by to nebyl NASCAR, který je typický právě těmi ovály. Zbytek závodů se jede na normálních známých tratích Evropy: ve Valencii, ve Franciacortě, zde v Mostě a pak třeba Brands Hatch v Anglii, který považuji za nejhezčí.

Proč?

Na závod tam chodí přes 120 tisíc lidí. Diváci mají navíc výhled z tribuny na celou trať, prostě paráda. Pak se jedou semifinále na Hockenheimringu a v Zolderu, která jsou za dvojnásobný počet bodů.

Vám se letos docela dařilo, než jste měl nehodu s kolenem.

Byl jsem na průběžném třetím místě celého seriálu Elite 2. Bohužel jsem se ale pak propadl, protože jsem nestartoval ve Franciacortě a na Brands Hatch. Jsem teď sedmadvacátý.

Takže máte po nadějích na lepší umístění?

Na Hockenheimu a v Zolderu se sbírá dvojnásobek bodů, tak bych to ještě mohl někam vytáhnout. Bedna to asi nebude, ale někde v dohledu od ní by to šlo.

Jak se vůbec Čech dostane do americké série?

Už dvacet let tu existuje motokrosový tým Orion Racing Team, v němž jezdí pětinásobný mistr republiky v motokrosu Petr Bartoš nebo Petr Kovář, který vyjezdil dva tituly mistra Evropy a mnoho titulů mistra republiky. A jsme v něm hlavně můj otec a já, oba zapálení motoristé. Od malička jsem doma lobboval, že budu také jezdit motokros. Táta by s tím tehdy i souhlasil, jenže mamce se to moc nelíbilo, tak jsme při hledání schůdnější cesty narazili na motokáry. Jezdil jsem je patnáct let, v jejichž průběhu jsem získal čtyři tituly mistra republiky, vicemistra Asie a vicemistra Evropy.

To ale pořád není NASCAR.

Po těch letech jsme pak přemýšleli, co dál, kam se posunout. V úvahu připadala auta či formule. Jsem ale dost vysoký a váhově to také není optimální, takže formule nepřicházela v úvahu. Znenadání pak přišla nabídka rakouské stáje, že by byla možnost angažovat se v NASCAR. Ten zná každý motorista, v USA je to druhý nejoblíbenější sport hned po americkém fotbalu. Okamžitě jsem na to kývl, po pár jízdách na Pannonia ringu jsme si plácli.

To zní docela jednoduše

Stačilo rychle zareagovat. Nic jiného mě tehdy ani nezajímalo.

Jak dlouho již evropské šňůry jezdíte?

Aktuálně jde o moji pátou sezonu. Ale je pro mě naneštěstí docela omezená, vynechal jsem jedny závody v Anglii kvůli zranění kolene. Nyní se připravuji na první závody NASCAR v Česku, které proběhnou na konci června na Autodromu Most.

Myslíte si na umístění na bedně?

Jsem první Čech, který pojede NASCAR tady doma v Česku. To by byl hřích tu nejet a nezkusit vyhrát.

Jak moc je tato jízda nebezpečnější než v motokárách?

Každý závodník vám řekne, že ve čtyřkolovém motosportu nic nebezpečnějšího než motokáry není. V autech samozřejmě dosahujete vyšších rychlostí, třeba tady na okruhu v Mostě projíždím cílovou rovinkou v průměru rychlostí 230 kilometrů za hodinu, jenže ta auta jsou oplášťovaná, mají ochranný rám. V motokárách se jezdí dva centimetry nad zemí, bez rámu, bez pásu. 34 lidí tam do sebe neustále naráží, oťukává se. Díky tomu jsem ale měl hodně zkušeností do NASCAR.

Jak to?

Protože auto v NASCAR je taková velká motokára. To auto nemá žádné podpůrné systémy, ABS, kontrolu trakce – prostě old school auto bez špetky elektroniky. A taky do sebe celý závod celkem ťukáme. Tak nějak se s tím i počítá, na ochranném rámu auta jsou zavěšeny plasty…

… aby to vypadalo jako auto?

Přesně tak.

Všiml jsem si třeba, že nemáte ani světla. Místo nich jsou nálepky.

Nepotřebujeme je. Navíc většina startovního pole závod dojíždí zcela holá, bez kapoty. NASCAR je tak trochu kontaktní sport.

Ale vytlačovat se kvůli lepší pozici je stále zakázáno.

Tím šťouchancem nebo nárazem si nesmíme přijít na lepší pozici. Nemohu někoho vytlačit, ale když do něj bouchnu, popostrčím ho na brzdy, tak mu v naší závodnické řeči dám najevo, že ho brzy předjedu, aby se připravil.

Závody jsou koncipovány tak, že auto vždy vyjede svoji 80litrovou nádrž.

Ano, na tu ujedeme v průměru 70 kilometrů. Auto je docela lehké, takže nádrž může být celkem velká.

To tam lijete nějaké speciální palivové směsi?

Kdepak, stačí benzinková klasika 98.

Takže samotná jízda je také docela levná?

Je to taková stará škola, jednoduchost. A to je na těch autech krásné. Problém je pak jen sehnat náhradní díly, když něco odejde.

Trvá dlouho, než dorazí?

Promotéři většinou na závody a oficiální testování aut jezdí s kamionem plným náhradních dílů. Jakmile ale vyrazím někam na trať sám, na vlastní jízdy a trénink, a něco se pokazí, nemám šanci to dát dohromady. To se ostatně stalo i dnes, když nám začala zlobit olejová pumpa.

O víkendu se pojede OMV MaxxMotion NASCAR Show na Autodromu Most. Jak široké startovní pole se dá čekat?

Zhruba 30 až 32 závodníků, nejčastěji Nizozemců a Belgičanů, pak Němců. Ze známějších pojede třeba Ellen Lohr, která si udělala jméno při závodění s trucky. Jako hvězda celého závodu pak bude Jacques Villeneuve, mistr světa F1 a vítěz IndyCar.