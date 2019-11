Státní podpora životního pojištění je nesmyslná, říká Nacher | E15.cz

O půl miliardy korun, kterou stát nyní každoročně přispívá daňovými odpočty na investiční životní pojištění, by mohla posílit podpora stavebního spoření nebo penzijního připojištění, navrhuje šéf sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele za ANO Patrik Nacher. „Je absurdní, aby stát zvýhodňoval a tím i propagoval produkt, který k sobě magnetizuje tolik sporů,“ říká. Změnu zákona o daních z příjmů chce představit do konce roku.

Proč prosazujete zrušení státní podpory investičního životního pojištění?

Stát se snaží motivovat lidi, aby spořili. Přispívá na stavební spoření nebo umožňuje daňové odpočty u penzijního připojištění a právě investičního životního pojištění. U toho posledního produktu ale vidím problém v tom, že je velmi kontroverzní. Už na to upozorňuji dlouho. Před pěti lety jsem o tom psal v knize Konec finančních negramotů v Čechách.

V čem spatřujete kontroverznost?

V tom, co si od investičního životního pojištění občané a stát slibují, a co nakonec získávají. Je to produkt, kde už je vedeno tisíce sporů jak u finančního arbitra, tak před soudy. Přijde mi absurdní, aby stát daňově zvýhodňoval tento produkt půl miliardou korun ročně a tím ho marketingově zviditelňoval, a přitom asistoval u sporů s ním svázaných. Připomínám, že finanční arbitr zatím drtivou většinu sporů s poskytovateli investičního životního pojištění rozhodl ve prospěch klientů.

Připomeňte některé případy.

U řady smluv chybí prvek rizikového pojištění. Existují takové, kde je pro případ úmrtí deset tisíc korun nebo i nula korun. Z toho je jasné, že účel samotného pojištění není plněn. Druhou skupinou smluv jsou ty, kde klient dopředu nezná náklady na provizi zprostředkovatele pojištění. Odměna přitom může dosáhnout výše až 24 měsíců pojištění. Pokud si tedy klient ukládá tisíc korun měsíčně, provize je až 24 tisíc.

Rozumím tomu správně, že vlastně nejde o spoření?

Česká národní banka už před několika lety varovala finanční poradce, aby investiční životní pojištění nenabízeli jako spoření. Produkt už tedy byl určitým způsobem hlavním finančním regulátorem napaden. Poradci navíc uzavírají po pěti až šesti letech další smlouvy s těmi samými klienty, které přesvědčí tvrzením, že jde o ještě výhodnější produkt. Ve skutečnosti znovu čerpají vysokou provizi. Ostatně kvůli tomuto takzvanému přetáčení smluv byl už změněn zákon o zprostředkovatelích.

Když to shrnu, investiční životní pojištění už přineslo řadu soudních sporů, varování ČNB a novelu zákona. Z toho mi vychází, že by ho stát neměl daňově podporovat a ukazovat tak lidem, že je výhodné.

Kdy konkrétní návrh na zrušení státní podpory představíte?

Předpokládám, že do konce roku. Úpravy nyní konzultuji s ministerstvem financí. K poslanecké iniciativě jsem motivován i tím, že ze strany pojišťoven nezaznamenávám reakce na tisíce stížností klientů. Jako předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele jsem poslal dopis ČNB, kde jsem se dotazoval, jestli nebude ohrožena stabilita pojistného trhu, až bude uzákoněn institut hromadných žalob. Myslím, že právě investiční životní pojištění bude první velkou kauzou, kde se spojí tisíce lidí.

Jak by měl stát s ušetřenou půlmiliardou korun naložit?

Novela by byla pro stát fiskálně neutrální. O půl miliardu by zvýšila podporu stavebního spoření nebo penzijního připojištění. Podporu státu si má zasloužit produkt, který je pro občany jasně srozumitelný. Jednám o tom s legislativci z ministerstva financí. Jde také o to, aby zrušení podpory investičního životního pojištění bylo postupné a nebyla tam retroaktivita. V praxi by to například znamenalo nechat doběhnout stávající smlouvy. Jde o určitou ochrannou časovou lhůtu. Nejde mi o výstřel, chci to mít připravené.

Máte údaj, kolik smluv o investičním životním pojištění bylo uzavřeno?

Podle České asociace pojišťoven se za deset let uzavřelo na deset milionů smluv. To je vzhledem k celkovému počtu obyvatel Česka neuvěřitelné číslo. Je to ale zřejmě způsobeno právě přetáčením starých smluv na nové. Nedávno jsem učinil veřejnou výzvu, aby se mi přihlásil klient, který z investičního životního pojištění získal více peněz, než kolik do něj vložil. Zatím to nikdo neudělal.

Kolik se v byznysu s investičním životním pojištěním protočí peněz?

Problematických smluv může být za deset až dvacet miliard korun. Bavíme se možná až o milionech smluv, které nejsou v pořádku. Produkt dlouhodobě kritizují i nevládní organizace, jako například Člověk v tísni a další.