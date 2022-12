Šéfka AAA Auto: Tsunami starých bouraných ojetin zalije Česko | E15.cz

Nedávno jste oslavila desetileté jubileum v čele holdingu, jak vidíte jeho budoucnost? Bude spíš o výraznější expanzi než o upevňování pozic?

Naše domácí trhy už poměrně výrazně saturujeme, tam nemůže být řeč o nějakém rapidním růstu. Ten plánujeme jinde. Expanzivním působištěm je pro nás polský trh. Je obrovský, velmi fragmentovaný. Chceme tam růst, je kam se posouvat. Do pěti let bychom tam mohli prodávat stejně vozů jako v Česku (skupina loni v Polsku prodala přes 20 tisíc aut, v Česku přes 49 tisíc, pozn. red.).

Chceme i rozšiřovat prodejní plochy. Pořád se najdou příležitosti k navyšování tržního podílu, ten náš v Česku odhadujeme zhruba na úrovni patnácti procent v rámci institucionalizovaného trhu. Největším konkurentem je pro nás stále ještě peer-to-peer market, tedy soukromé osoby, které si prodávají auta mezi sebou. Růst je naše DNA. V momentě, kdy se zastavíte, je to znak nedostatečné inspirace či vize.

Jak ovlivňuje vaše vize přechod automobilek od konvenčních vozů k elektromobilům?

Vždy pro nás bude určující vývoj na trhu s novými vozy. Jsme sice určití revolucionáři v tom, jak svůj byznys děláme, pořád se ale musíme orientovat na trendy udávané na trhu s novými vozy. A ten jde a půjde cestou elektromobility. Sekundární trh ho bude s odstupem času následovat. Auta na fosilní paliva se nepřestanou prodávat do pěti let. To je nerealistické. Na druhou stranu se ale na razantní změny musíme připravovat. Jsme největším obchodníkem s ojetinami na fosilní paliva ve střední a východní Evropě, stejně tak chceme být největším prodejcem ojetých elektromobilů.

Dlouhodobě tvrdíte, že máte minimální marže a byznys opíráte o vysoké množství zobchodovaných aut. Předpokládáte ale, že budete do budoucna zobchodovávat co do počtu srovnatelné množství elektromobilů jako dnes konvenčních vozů? Nemůže se jako problém ukázat například vysoká pořizovací cena?

Elektromobilů se každopádně prodává méně, než jak zněly prognózy. Ambiciózní evropské předpoklady o rychlosti růstu podílu elektromobilů se rozhodně nenaplnily. A myslím si, že současným tempem budeme pokračovat i dál. Nezrychlíme. Lidé kupují auta na klasická paliva, protože se chtějí vyhnout koupi elektromobilu, dokud to ještě jde. To nám říkají zákazníci na pobočkách v Česku i zahraničí. Bojí se vysokých cen elektromobilů, nedostatečné dobíjecí infrastruktury, nákladné obměny takového vozu. Kupci elektromobilů představují jen miniaturní podíl, elektroauta pořizují spíš s ohledem na vlastní statut. Elektromobil je pro ně často druhým autem do rodiny. Tím prvním je vůz na delší cesty. Ale jak říkám - musíme jít tímto směrem.

A věříte, že se podaří stlačit ceny elektromobilů podstatně níže, abyste jich do budoucna i vy mohli zobchodovávat podobné množství jako nyní spalováků?

Chceme tomu věřit. Problém je ale zcela nedostatečná infrastruktura. Výraznější růst podílu elektromobilů oproti autům na fosilní paliva na českém trhu proto očekávám až v horizontu deseti let. Nepochybuji o tom, že v příštích dvaceti třiceti letech budeme ještě stále obchodovat s konvenčními vozy. To je jasné. Přesun k elektromobilitě bude pomalý.

Lze očekávat, že se bude bohatší západní Evropa spalovacích aut masivněji zbavovat jejich přeprodáváním do regionu, kde podnikáte, tedy do střední a východní části kontinentu?

Česko zalije tsunami bouraných starých ojetin se stočenými tachometry. Západ se bude čím dál více zbavovat nekvalitních starších aut na fosilní paliva. Lze tomu zabránit nastavením patřičné regulace. Jinak se z Česka stane ještě horší vrakoviště Evropy, než jakým je dnes. Musíme regulovat, jak stará auta sem lze dovážet, protože už dnes vidíme, že je na trhu rekordní množství dovážených aut starších deseti let se zmíněnými potížemi.

Jak tomu čelit?

Legislativně. Stát to musí řešit. Jeden čas to dělal například formou emisních poplatků za tato auta. A dovozy se tím skutečně omezily. Parametry poplatků jsou ale zastaralé a ztratily účinnost, musí dojít k jejich aktualizaci podle pozdějších roků výroby vozů.

Zvyšuje-li se riziko častějšího dovozu nekvalitních ojetin, zpřísníte kontrolu vykupovaných aut? Jak říkáte, aut je na trhu nedostatek a o výkup se „perete“ s četnou konkurencí. Proč by se klienti neměli obávat, že na tyto nežádoucí vozy nenatrefí i u vás?

Denně odmítáme šedesát až šedesát pět procent vozů, které jsou nám nabízeny k prodeji. Nesplňují technické či právní aspekty, abychom je mohli vykoupit a držet záruku při následném prodeji. Nemusíme měnit naše zavedené postupy, protože fungují. Sítem projde jen zhruba třetina vozů.

Loni jste prodali rekordních 86,6 tisíce vozů, překonáte letos toto dosavadní maximum?

Letošek se vyvíjel velmi pozitivně do vypuknutí války na Ukrajině. Ta způsobila růst cen pohonných hmot, inflace i cen energií. Důsledkem je pokles poptávky. I tak ale bude tento rok co do prodejů minimálně na stejné úrovni jako rok loňský, kde jsme meziročně zvýšili odbyt o čtvrtinu. Hodnotíme to pozitivně. Zákazníci potřebují obměňovat vozy, těch nových je navíc stále nedostatek.

Jak budou vypadat letošní hospodářské výsledky skupiny?

To nyní nemohu komentovat, konsolidované výsledky budou k dispozici až na jaře. Počet prodaných vozů bude podobný jako letos, obrat by mohl být meziročně vyšší vzhledem k růstu cen ojetých vozů na výkupu i na prodeji (holding loni navýšil tržby meziročně o 44 procent na v přepočtu 21 miliard korun, pozn. red.).

Pozorujete již signály horší ekonomické situace na trhu?

Samozřejmě. Vidí to celý retailový trh. Roste inflace, ceny energií. Vidím analogii s recesním rokem 2008. Najednou se mění nákupní chování lidí. Na druhou stranu je ale naše ekonomika v porovnání s rokem 2008 mnohem silnější. Společnost zbohatla. Podívejte se, jak dnes každý komentuje ceny benzínu a nafty. Před deseti lety by dnešní ceny byly něčím nemyslitelným. Lidé tehdy přesedali do městské hromadné dopravy. To teď nevídáme. Co se tedy musí stát, aby lidé přestali jezdit? Auto už není luxusem. Hodně lidí se odstěhovalo za města a musí dojíždět za prací. Nových i ojetých vozů je stále nedostatek, poptávka je pořád vysoká. U ní zásadní pokles nevidíme. Samozřejmě ale klesá průměrná cena prodaných aut.

Jakto?

Lidé více šetří, to už je znát. Pokud jde o zdražování všech ojetých vozů obecně, tak to zpomalilo. Dva pandemické roky byly v tomto nevídané. Jak v roce 2020, tak v roce 2021 zdražily ojetiny o patnáct až dvacet procent. To se už letos neděje, za celý rok očekávám zvýšení cen maximálně do deseti procent. Hlavním důvodem současného zdražování je nedostatek čerstvých ojetin z toho mála nově vyráběných vozů. Od příštího roku čekáme jen velmi mírný růst cen kolem pěti procent. Firmy si navíc déle drží stávající flotily vozů, nemají peníze na nová auta, na která se navíc dlouho čeká. My naštěstí vykupujeme většinu aut od koncových klientů.

I soukromé osoby ale budou své vozy držet déle z úsporných důvodů a opatrnosti, ne?

Samozřejmě že se doba cirkulace vozů prodlužuje, právě kvůli pomalým dodávkám nových aut. Někteří si ale přesto auto zkrátka pořídit musí. Jen místo nového častěji volí zánovní. Vidíme to na rostoucích prodejích našeho segmentu Mototechna s půlročními až dvouletými vozy.

Proměňuje se nějak způsob financování nákupu ojetin?

Lidé nyní častěji financují vůz formou úvěrů, než aby se zbavili hotovosti, kterou možná budou potřebovat na doplatky energií a jiné zvýšené životní náklady. Pozorujeme také pokles poptávky po naftových vozech. Ta se začala snižovat po aféře dieselgate, byť se poté zájem restartoval. Nyní po zdražení nafty ale opět vidíme, že je poptávka po dieselech na ústupu. Západ se bude těchto aut zbavovat ještě více, čili se jich bude hodně exportovat k nám a cena bude klesat.

Portál Sauto.cz se stal v posledních letech jedním z nejvýznamnějších tuzemských tržiští s auty. Jak máte nastavenou spolupráci se Seznamem?

Je to obchodní partner. Ne konkurence. Většina aut, která nabízíme, se objevuje i na tomto portále. Samozřejmě že když máme pět úplně stejných vozů v nabídce, nevyplýtváme pět stejných inzerátů. Organická návštěvnost našich kanálů ale rok od roku posiluje.

Kolik zákazníků k vám přijde přes Sauto a kolik přes vaše vlastní kanály?

Je to zhruba půl na půl. Sauto má samozřejmě unikátní pozici, žádný jiný agregátor na žádném jiném našem evropském trhu takovou pozici nemá. Inzerování ojetých vozů je na tomto serveru samozřejmě velmi drahé.

Kolik tímto směrem investujete?

Ročně to jsou vyšší desítky milionů korun z našeho marketingového rozpočtu, který nebudu specifikovat.

Jak dopadají dražší energie a růst dalších nákladů na vaši firmu?

Nárůsty nákladů na energie jsou obrovské. Například všechna autocentra máme osvětlená, spotřeba je veliká. Nastavili jsme úsporné programy, přesto je nárůst nákladů až trojnásobný proti loňsku. To je zásadní problém, ročně jde o vyšší desítky milionů korun.

Cítíte i větší tlak na zvyšování mezd?

Cítíme velký tlak ze strany zaměstnanců na zvyšování mezd kvůli vyšším životním nákladům. Podíl na tom má i neutěšená situace na pracovním trhu. Nabídka pracovních míst výrazně převyšuje počty kvalitních kandidátů. Zvyšujeme jak fixní, tak flexibilní složku mezd. Kopíruje to inflační spirálu.

Nepředpokládám ale, že jste u všech pozic zvýšili mzdy o téměř dvacet procent inflace…

U některých pozic ano, například v IT. Máme sto vývojářů, ti jsou na trhu práce absolutně nedostatkovým zbožím.

Dříve jste komunikovali, že potřebujete obsadit mnoho volných pozic, které mohou být vhodné i pro ukrajinské uprchlíky. Jaké nástupní mzdy nabízíte jim a na které pozice je nabíráte?

Je to o kvalitě zaměstnance, ne o národnosti. Ukrajince jsme přijímali i na IT pozice, většinou ale v oblasti čištění a přípravy vozů k prodeji. Hrubá mzda se tam v průměru pohybuje kolem 30 až 35 tisíc korun.

Aures Holdings byl dříve na prodej, platí to stále?

Jsme společnost, která je vlastněná akcionářskou strukturou. Majoritním akcionářem je fond soukromého kapitálu, který má ve výhledu koupit subjekt a po zhodnocení jej prodat. Naši akcionáři dál zvažují prodej svého majoritního podílu, to není žádná novinka. Domnívám se, že v horizontu jednoho až dvou let k tomu nejspíše dojde. Záleží na situaci na finančních trzích a na představách, komu firmu prodat. Vzhledem k ekonomické situaci by ale bylo velmi zvláštní, kdyby se obchod dotáhl v nejbližší době.