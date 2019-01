U lidovců mi chybí mladý drzý člen, co by dal straně dynamiku, říká Cyril Svoboda | E15.cz

Poradce Andreje Babiše a bývalý šéf KDU-ČSL Cyril Svoboda se kriticky vyjádřil ke kandidátům na předsedu strany. „Je to smutek,“ řekl Svoboda pro Blesk Zprávy k dopisům, které adepti na nejvyšší post sepsali straníkům. Nic nového podle něj nepřináší. Svobodovi podle jeho slov chybí člověk, který by dal straně dynamiku. Tedy kromě Jiřího Čunka, který zatím svou kandidaturu na předsedu neoznámil, ale může s ní ještě vyrukovat. Ke straně se stoletou historií je kritický i on.