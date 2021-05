V Česku jsou skvělí návrháři, říká regionální šéf Zalanda | E15.cz

Původně šlo o malý berlínský start-up. Během několika let se stal největším on-line prodejcem oděvů v Evropě. Růst společnosti Zalando teď výrazně urychlila i pandemie koronaviru. V roce 2020 její tržby dosáhly osm miliard eur, zhruba 204 miliard korun, což je o 23 procent víc než v předchozím roce a růst pokračuje i nadále. „Dalším následkem pandemie je větší zájem zákazníků o ekologii a udržitelnou módu,“ říká v rozhovoru Dawid Pożoga, regionální ředitel Zalanda pro Česko a Polsko.

Jak nakupování oblečení změnila pandemie koronaviru?

Pandemie uspíšila trend přechodu nákupů z off-line světa do on-line prostředí. Byl to klíčový aspekt, který urychlil náš růst. Řady našich zákazníků se během pandemie v roce 2020 výrazně rozšířily a dnes máme 42 milionů klientů na celkem sedmnácti evropských trzích. Dalším důsledkem krize je fakt, že zákazníky víc zajímá původ oblečení a dopady módního průmyslu na životní prostředí. Stále víc zákazníků proto vyhledává trvale udržitelnou módu. Podle našich průzkumů si 34 procent kupujících myslí, že trvalá udržitelnost je velmi důležitá. Vidíme to i v našich prodejích. Dnes si čtyřicet procent našich zákazníků kupuje především udržitelnou módu.

Pro které zákazníky je trvalá udržitelnost největším tématem a znamená to, že si aktivně zjišťují, jaký je původ oblečení, které kupují?

Největší roli to hraje u mladých lidí. Zásadní téma je to zejména mezi mileniály a generací Z, tedy pro lidi mezi 18 až 23 lety. Z vlastního výzkumu také víme, že tito mladí zákazníci si stále častěji vybírají a nakupují kousky z druhé ruky, a to z důvodu udržitelnosti. Výzkumy taky ukazují, že víc než polovina mladých lidí z generace Z si nejdříve vyhledá informace o společnosti, než si od ní něco zakoupí.

I my jako společnost, ale i jako součást oděvního průmyslu čelíme problémům s udržitelností, které nelze ignorovat. Zalando může hrát důležitou roli při řešení toho, co je jednou ze základních výzev naší doby. Můžeme ovlivnit celé odvětví módní branže. Víme, že jsme byli součástí problému. Do budoucna chceme být součástí řešení. Proto jsme zvýšenou sázku na udržitelnost povýšili na ústřední součást strategie skupiny Zalando a chceme podnikat víc kroků v této oblasti.

Jednou z takových aktivit je i vlastní second hand, který je nově i v Česku. Jak to funguje?

Je to jednoduchý proces. Zákazníci mohou prostřednictvím Zalanda v rámci kategorie Pre-owned prodávat své vlastní oblečení. Stačí nahrát obrázek každé položky a přidat kategorii a značku. Za prodané oblečení pak lidé získají kredit, díky kterému mohou nakupovat nové věci na Zalandu. Sami se mohou rozhodnout, zda chtějí dostat příslušnou částku jako dárkovou kartu, nebo mohou peníze poslat na dobročinné účely a podpořit partnerské organizace, se kterými spolupracujeme jako jsou Červený kříž nebo We Forest. Následně zákazníci obdrží přepravní štítek zdarma a mohou zboží poslat do Zalanda ke kontrole kvality.

Posílají se jednotlivé kusy?

Najednou mohou lidé zaslat v jednom balíku až 20 položek. Mohou využít bezplatnou dopravu a zároveň je všem garantovaný stejný komfort ohledně doručení, možností plateb a bezplatného vrácení. V České republice služba funguje nově od konce dubna a provází ji i kampaň na sociálních sítích.

K propagaci oblečení využíváte spíš influencery, než klasické reklamy. Z jakého důvodu?

V naší strategii se zaměřujeme především na marketing na sociálních sítích a odklonili jsme se od klasických módních kampaní. Místo nich chceme v našich reklamách s módou spojené příběhy opravdových lidí. Naši zákazníci se totiž podle výzkumů chtějí ztotožnit se značkami, které odpovídají jejich vlastním hodnotám. Proto hledáme osobnosti, se kterými se mohou lidé nejen identifikovat, ale zároveň i reprezentují hodnoty, za kterými v Zalandu stojíme. Věříme v marketing postavený na hodnotách.

Výrazným prvkem ve vašem marketingu je i využívání plnoštíhlých žen coby modelek. Je už překonaná doba, kdy oděvy propagovaly klasické štíhlé modelky?

Pro nás je důležité, aby se všichni zákazníci cítili komfortně sami se sebou. A taky chceme, abychom mohli splnit přání a požadavky lidí s různými typy postav. Zalando proto v sortimentu nabízí rozšířenou škálu velikostí. V roce 2015 jsme znovu spustili velikostní kategorii Plus size, která je určená pro zákazníky od velikosti 44 do velikosti 58. Tento segment je v současné době jednou z našich nejrychleji rostoucích kategorií. Na Zalandu tato kategorie prokázala v období let 2014 až 2019 posílení o 74 procent.

Co chystáte do budoucna na českém trhu, láká vás třeba spolupráce s českými návrháři?

V tuto chvíli je naší prioritou právě zmíněná kategorie Pre-owned. V Zalandu jsme však otevření všem novým talentům, o české tvůrce se zajímáme. Vyhlašujeme třeba cenu za udržitelnou módu, kam se mohou hlásit i čeští tvůrci. Jsme také jedním z hlavních partnerů Mercedez Benz Fashion Weeku. Pozorně sledujeme všechny české designéry s cílem nabízet našim zákazníkům co nejlepší sortiment. A v České republice jsou skvělí návrháři!