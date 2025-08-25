Zdražování se vymklo kontrole. Levně už nebude, říká Tunisan, který vede přední českou cestovku
Období pravidelného překonávání rekordů je pryč. Cestovním kancelářím vrcholí sezona, do té loňské má však daleko. Zákazníci utrácejí méně i kvůli vyšším cenám zájezdů. „Nejvíce tlačí na cenu evropští hoteliéři. Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, tam už levno nebude,“ říká v rozhovoru pro e15 majitel cestovní kanceláře Blue Style Imed Jeddai. Příští rok to bude třicet let, co rodilý Tunisan začal rozvíjet byznys v Česku. Teď poprvé částečně opouští tuzemské aerolinky Smartwings. Proč?
Vrcholí vám hlavní sezona, jaká je?
Hodně zajímavá, trh se dost mění. Hlavně z hlediska spotřebitele – je cítit, že jeho nákupní síla oslabila. Zdražily jak jeho náklady, tak ceny zájezdů, ať už kvůli dopravě, nebo hotelům. A chudák spotřebitel to bohužel platí, takže se i jinak rozhoduje. Častěji nakupuje na poslední chvíli a také kratší pobyty. Dříve si u nás klienti zcela standardně nakupovali 11–12denní dovolenou, nyní z různých důvodů volí spíše tu týdenní.
O kolik byste tedy řekl, že letos podražily zájezdy oproti loňsku?
Celý trh vyrostl o sedm až devět procent, nás nevyjímaje. Všichni zdražují. Letecké společnosti se najednou vzbudily – bum – hoteliéři si stěžují na drahé energie, zkrátka to nešlo jinak.
Když cítíte, že nákupní síla zákazníků oslabila, jak se to projevuje na vašich prodejích?
Loni jsme utržili zhruba 9,5 miliardy. Nyní, koncem srpna, jsme na třech čtvrtinách této sumy. Odhaduji, že si oproti loňsku pohoršíme o pět až sedm procent. Odpovídá to ale našemu plánu, záměrně jsme snížili objednané kapacity v letadlech, protože vidíme slabší spotřebitele. Takže obrat bude nižší, naše letadla jsou ale takřka plná.
Bavíme se v době, kdy vyjednáváte, nebo spíše dokončujete kontrakty s aerolinkami a hoteliéry na sezonu 2026. Jak moc tlačí na zvyšování cen?
S hotely vždycky najdete řešení. Když ne s prvním, tak s tím, co stojí hned vedle, za rohem jich je dalších pět. Problém je, když máte na trhu „jediného“ leteckého dopravce. Znáte to, jedna pekárna v celé ulici, cena chleba je pak pro všechny stejná. Naším největším nepřítelem je závislost – neradi závisíme na jediném dodavateli. Samozřejmě naše rozhodnutí spolupracovat s více aerolinkami nebylo jednoduché, bylo bolestivé, ale klienti ho, věřím, ocení. Vidíme to na zpětné vazbě. Jsou spokojení, že my jako cestovka umíme vybrat správný poměr mezi kvalitou a cenou dopravce. Když je na trhu „jenom“ jeden, není to zdravé.
Chápu, že se snažíte snižovat závislost na Smartwings. Na druhou stranu ne vždy se vám spolupráce s novým dopravcem vyplatila. Narážím například na ostudné počínání ukrajinské společnosti Skyline Express Airlines, která dopravovala vaše klienty do Egypta a se kterou jste ukončili spolupráci kvůli rušeným či zpožděným letům a neochotě kompenzovat klienty.
Z pohledu letecké společnosti, ať už Smartwings, nebo obecně jakékoliv, je naprosto přirozené, že se snaží šponovat ceny co nejvýše. Pokud zdražení z našeho pohledu nereflektuje realitu, tak musíme myslet na naše klienty a hledat jiné partnery. Tlačíme ceny dolů, jak se dá. Se Smartwings máme dobré zkušenosti, ale nechceme záviset na jediném dopravci, proto jsme navázali spolupráci s HelloJets, což umožnilo nabídnout klientům nový koncept služeb, kdy dovolená začíná už na palubě letadla.
Takže máte se Smartwings kontrakt na příští sezonu? Zvýšení cen se projeví?
Máme, doprava zdraží, ale jen o pár procent. S hoteliéry je to podobné, u nich se bavíme o zvýšení o tři až pět procent. Ano, nějaký blázen může chtít zdražit mnohem víc, pak ale dostane od cestovek „na prdel“ a ubytovací kapacity prostě neprodá. Když jako cestovka zdražíme příliš, tak nezískáme nové klienty.
O Turecku se dlouhodobě říká, že nabízí vynikající poměr mezi kvalitou a cenou, platí to pro tamní dovolené stále?
Platí. Pro turecký cestovní ruch jsou klíčoví zákazníci z Ruska a těch v poslední době ubývá. I proto jsou Turci cenově agresivní, tedy nastavují ceny níž, kvalitu si ale drží, to je bez diskuze.
A ve kterých regionech naopak tlačí nejen hoteliéři na zvýšení cen nejvíce?
To je jednoduché, ti evropští. Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, tam už levno nebude. Oproti tomu spíše levnější destinace jako Bulharsko či Tunisko netlačí tolik.
Jak moc nahoru půjdou ceny zájezdů u Blue Stylu příští rok?
Průměrná cena zájezdu na jednu smlouvu u nás činí asi šedesát tisíc. Průměrně můžeme zdražit nanejvýš o šest procent, ale už to by pro nás bylo nebezpečně hodně. Nesmíme ztratit naše stálé klienty, těch je zhruba 75 procent, musíme o ně pečovat – příští rok například nově spustíme odlety i z pardubického letiště.
Jak byste tedy popsal aktuální trh cestovek v Česku?
Jako velice stabilní, alespoň tak nás hodnotí partneři v zahraničí. Češi chtějí cestovat, ať už letadlem, autem, lodí, kratší pobyty, nebo levnější hotely. Hodně klientů podle mě letos čekalo a dál čeká na last minuty, protože v televizi pořád varují, jak bude letos rekordní vedro a Evropa pomalu shoří. Déšť to najednou změnil, lidé byli v pasti a nakupovali the best of the rest, tedy ty nejlepší zájezdy, které zbyly.
Relativně značná síla českého trhu láká i zahraniční hráče, expanduje sem například německý gigant TUI. Cílí na dvacetiprocentní podíl na trhu, tedy na necelého půl milionu lidí. Chtějí být v první trojce na trhu, řekl mi v rozhovoru Marcin Dymnicki, generální ředitel TUI pro Polsko a Česko. Neobáváte se nové konkurence?
V horizontu několika let se můžu stát prezidentem Česka, ale evidentně to je spíš sen než realita. Zaprvé TUI v Česku není oficiálně registrovaná, nemá IČO, DIČ, zkrátka neexistuje. Nemá české pojištění, má jen virtuální delegáty, funguje zde pouze přes polskou odnož. Chápu jejich ambice, já ale stojím nohama pevně na zemi. Na stabilním českém trhu fungují zavedení silní hráči, například Čedok, Der Touristik (kam patří například značky CK Fischer a Exim Tours – pozn. red.) nebo Blue Style.
Možná tu je prostor i pro další, ale nemyslím si, že TUI trh výrazně promění. Jsou tu ale i další hráči, například ukrajinské cestovky, které různými extravagantními pokusy zkoušejí lovit klienty. Těch se neobávám, až se situace na Ukrajině uklidní, zaměří se opět na tamní klienty. Konkurence je samozřejmě zdravá. A Češi jsou nároční klienti, nutí cestovky zlepšovat se, tlačí na ně, aby nelhaly, nevytvářely falešné reklamy a podobně.
Můžete připomenout vaše loňské výsledky a výhled na letošní rok? Může se ochlazení na trhu ukázat jako trvalejší?
Loni jsme utržili zhruba 9,3 miliardy, zisk byl řádově nižší. Letošní obrat v první části roku půjde dle plánu o oněch sedm až devět procent dolů, ziskovost tomu bude odpovídat. Protože když na trhu ubývá platících klientů, i marže se snižují. Ale ještě nejsme na konci roku, takže je brzy na nějaká čísla. Příští rok bude podobný, v očekáváních jsme spíše konzervativní.
S touto opatrností, tuším, objednáváte i kapacity v letadlech, že?
Ano. Důležitá je pro nás stabilita, nechceme riskovat, takže se neženeme do žádných závodů. Opatrní budeme, hlavně co se týká objednávání kapacit na lety do EU – v ní se zdražování vymyká kontrole. Řecko, Španělsko, tam musíme být opatrní – stejný hotel, pokoj, obsazenost, stejný týden, klient si ale o tisícovku nebo více připlatí. Ti chudáci hoteliéři to nezastaví, vyprodaní přitom nejsou. Je to ale realita, na Ukrajině se válčí, kupují čtyřikrát dražší plyn, tak co chcete. Výjimek, jako je Bulharsko, je málo.
Příští rok to bude třicet let, co z pozice majoritního vlastníka vedete Blue Style. Nezvažujete, že byste firmu prodal?
Žiju firmou, mám spoustu motivace ji dál rozvíjet, nemám zájem prodávat nebo nacházet investora. Možná za pár roků, ale dnes ne, pořád mě to hodně baví, vymýšlet stále něco nového, Nejsem den v práci a už mi to chybí.
Takže záleží, co přijde za nabídky?
Spíše je to o mé osobní připravenosti se s podnikem rozloučit. Blue Style produkuje krásné věci, co já bych bez něj dělal. Musel bych se zabít, kdybych nebyl v Blue Stylu. Jsme hodně technologicky zaměřená společnost a to mě fakt baví. Dělat to jinak než ostatní.
Nabídky tedy chodí? Kolikanásobek zisku EBITDA by vás už donutil přemýšlet nad prodejem?
Chodí, některé byly i sedminásobkem EBITDA. Já ale nemám zájem prodávat. Firma je můj život.
Narodil se v Tunisu, kde vystudoval vojenskou akademii, poté se stal vojenským pilotem. Později přijal pracovní nabídku od dopravce v Česku, společnost ovšem nikdy nezahájila provoz. Česko ale Jeddai neopustil a v roce 1997 zde založil cestovní kancelář. Přestože plán na založení vlastní letecké společnosti nikdy nenaplnil, z Blue Style postupně vybudoval jednu z největších cestovek na tuzemském trhu.
Když zmiňujete, že jste technologická firma, jak používáte ve firmě umělou inteligenci?
Hodně ve financích. Ročně zpracováváme čtyři sta tisíc faktur. Máme na to tým třiceti lidí, kteří často nestíhají. Nově používáme integrovaný americký systém. Trvalo nám tři roky ho spustit. Teď ty faktury ani nevidíte a šup, jsou zaevidovány.
Takže snižujete stavy?
Ne, to by byla špatná cesta, přišel bych o důvěru kolegů. Je to tak, že téměř nenabíráme nové lidi, a tím pádem můžeme zvyšovat kvalifikaci i mzdy těm stávajícím.
Jak se za ty tři dekády, co podnikáte v Česku, proměnilo byznysové prostředí?
Přibylo mi šedých vlasů. Byznys v Česku roste neuvěřitelně rychle, mnohem dynamičtěji než ve Francii či v Německu. Tam fungují stále ještě na šecích a faxech. V Česku jsme proti nim supermoderní, opravdu. Na veletrzích nám to oni sami říkají.
Čekají nás volby, chystáte se k nim? Jaké změny, řešení by měl jejich vítěz Česku dodat?
Samozřejmě, budu první u urny. Od vítěze čekám, že by měl razit strategii „Česko na prvním místě“. Mě zajímá jenom Česko. Politici by se měli zajímat víc o nás a méně o strategické věci, které krátkodobě působí hezky, ale nenesou ovoce.
Koho se tedy chystáte volit?
Bez komentáře.