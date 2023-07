Jaké to je dávat celý svůj život na internet? | e15.cz

Představte si, že celý váš život budou nahrávat kamery pro celosvětově vysílanou reality show. Tuto situaci před čtvrt stoletím navodilo trochu dystopické sci-fi Truman Show. Komik Jim Carrey ve filmu hrál Trumana Burbana – člověka vlastněného televizním studiem. Od narození se celý jeho život přenášel do světa a obklopovalo ho falešné město plné herců. V roce 1998 zněla tato vize nepředstavitelně. Dnes jsme Trumani s nadsázkou všichni. Dobrovolně i nedobrovolně.

První internetovou stopu dnes řada lidí zanechá ještě dříve, než se narodí. Nadšení rodiče zveřejní sonografický snímek plodu na zdi své oblíbené sociální sítě. Přijmou gratulace, lajky a hrdá sdílení od nejbližších. V tu chvíli začíná vznikat i internetový profil nenarozeného člověka. Až mu budou dva roky, možná bude patřit mezi 92 procent lidí narozených v západním světě, kteří mají už svou unikátní internetovou identitu. Ta mimo jiné slouží i k tomu, aby na ně mohla lépe cílit reklama.

Dlouhou dobu o tom, jakou stopu na síti zanecháme, budou rozhodovat jiní. Rodiče musí vyřešit dilema, do jaké míry chtějí sdílet intimní okamžiky svých potomků. Většina sociálních sítí má v podmínkách, že uživatelé musejí být starší patnácti let. Není ale neobvyklé, že na nich působí i mladší děti. Často bez vědomí rodičů a krátce poté, co se naučí číst a psát.

Díky první generaci influencerů víme, jaké je to sdílet podstatnou část života on-line. A co toto rozhodnutí obnáší. Tehdy to ještě nebyl byznys. Dnes už se řada mladých lidí pouští na dráhu influencera s vidinou bohatství a slávy. První generaci tvůrcůpřitom motivovala jen prostá touha dělat, co je baví, a sdílet to s ostatními lidmi.

Mezi tyto průkopníky patří i Lukáš Zachara, kterého stovky tisíc lidí znají pod přezdívkou Zachy. Na internetu začal tvořit už ve svých dvanácti letech. Pravidelně reportoval o svém životě pomocí videoblogů na YouTube a před kamerou seděl při sdílení i těch velmi intimních okamžiků.

Před třemi lety veřejně přiznal, že je gay. Patnáctiminutovou zpověď o jeho pocitech zhlédlo skoro půl milionu diváků. Pro Zachyho to byla velká úleva, protože během svého dospívání před objektivem kamery se setkával s tím, jak se řada lidí pozastavuje nad jeho zálibu v módě či nad jeho jemným vystupováním, které nezapadlo do archetypální škatulky kluka rošťáka s neustále odřenými koleny.

„Dvanáct let je nejkřehčí věk té rané puberty. Člověk začíná poznávat sebe, svět a formovat se. Když je na očích stovek tisíc lidí, má spousta z nich na jeho osobnost nějaký názor a anonymně ten názor sdělí. To není vždy příjemné,“ přiznává Zachy. Už ve velmi mladém věku se musel obrnit a naučit se nechat po sobě negativní kritiku stékat, aniž by na něm ulpěla negace anonymních výkřiků z internetu.

Nejsledovanější čeští YouTubeři: 1. MenT / 1,491 milionu 2. GEJMR / 1,265 milionu 3. Stejk / 1,175 milionu 4. Tary / 1,172 milionu 5. HouseBox / 1,129 milionu

Touha tvořit a vyjádřit se ve veřejném prostoru byla pro Zachyho zkrátka tak důležitá, že to přebilo všechna negativa. Bavila ho móda i popisování událostí z vlastní perspektivy. Na rozdíl od současné generace mladých tvůrců Zachy vůbec nepočítal s tím, že by se mohl živit jako influencer.