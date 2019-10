Nejlepší podniky světa: Londýn je jako barová Mekka | E15.cz

Největší zastoupní v žebříčku má hlavní město Velké Británie, a to celkem dvanáct. Z tohoto počtu se nejlépe umístil bar Connaught, který skončil na druhém místě.

Jen o jedno zastoupení méně než Londýn si připsal americký New York. Z něj nakonec vzešel vítěz - bar s více než stoletou tradicí pojmenovaný Dante. Původní prostory byly otevřeny už v roce 1915. Tehdy se podnik jmenoval Caffe Dante. V průběhu let se stal vyhledávaným místem politiků a herců. Návštěvníci zde tak mohli narazit na Boba Dylana, Al Pacina, Whoopi Goldbergovou či Aleca Baldwina.

Nahlédněte do některých z oceněných barů:

Soutěž „World's 50 Best Bars“ letos vyhlásila nejlepší podniky na světě již po jedenácté. Hlavní myšlenkou je sestavit každoročně průvodce po nejlepších světových barech. V soutěži hlasovalo více než 500 odborníků na gastrobyznys z celého světa.

Padesát nejlepších barů na světě

1.Dante (New York City)

2.Connaught Bar (Londýn)

3. Florería Atlántico (Buenos Aires)

4. The NoMad (New York)

5. American Bar (Londýn)

6. The Clumsies (Atény)

7. Attaboy (New York City)

8. Atlas (Singapur)

9. The Old Man (Hong Kong)

10. Licorería Limantour (Mexico City)

11. Manhattan (Singapur)

12. Native (Singapur)

13. Carnaval (Lima)

14. Katana Kitten (New York)

15. Guilhotina (São Paulo)

16. Three Sheets (Londýn)

17. Himkok (Oslo)

18. High Five (Tokio)

19. Salmón Gurú (Madrid)

20. Paradiso (Barcelona)

21. Indulge Experimental Bistro (Tchaj-pej)

22. The Dead Rabbit (New York)

23. Coupette (Londýn)

24. The SG Club (Tokio)

25. Dr. Stravinsky (Barcelona)

26. Employees Only (New York)

27. El Copitas (Petrohrad)

28. Scout (Londýn)

29. Jigger & Pony (Singapur)

30. Operation Dagger (Singapur)

31. Baba Au Rum (Atény)

32. La Factoría, (San Juan, Portoriko)

33. Presidente (Buenos Aires)

34. Schumann's (Mnichov)

35. Speak Low (Šanghaj)

36. Little Red Door (Paříž)

37. Linje Tio (Stockholm)

38. The Old Man (Singapur)

39. Lyaness (Londýn)

40. Happiness Forgets (Londýn)

41. Swift (Londýn)

42. Trick Dog (San Francisco)

43. Maybe Sammy (Sydney)

44. 1930 (Milán)

45. Sober Company (Šanghaj)

46. Electric Bing Sutt (Bejrút)

47. Kwānt (Londýn)

48. Artesian (Londýn)

49. Coa (Hong Kong)

50. Jerry Thomas Speakeasy (Řím)

