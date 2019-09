Mladý Čech se soběstačnými domy zaujal. Má mezinárodní cenu, kterou dřív obdržel i Wozniak | E15.cz

Prestižní mezinárodní ocenění pro mladé The Outstanding Young Person, které už 40 let uděluje japonská pobočka mezinárodní organizace JCI, získal poprvé i zástupce z Česka. Pavla Podruha do výběru šesti oceněných porota vybrala díky jeho bateriovému startupu a projektu soběstačných domů - Český ostrovní dům.

„Pavla Podruha jsem nominoval kvůli téměř vizionářskému přístupu k otevřenému sdílení informací a know-how v rámci jeho projektu Český soběstačný dům. Ten skvěle podporuje a urychluje inovace. Jsem rád, že ze všech navržených mladých inovátorů, podnikatelů a společenských lídrů z celého světa japonská JCI vybrala zrovna jeho,“ řekl k úspěchu Miroslav Rys, víceprezident JCI Czech Republic.

Organizace JCI (Junior Chamber International) sdružuje po celém světě více než 200 tisíc členů v pěti tisících regionálních pobočkách. Cílem JCI, do níž minulost vstoupili John F. Kennedy, Al Gore, Bill Clinton nebo Jacques Chirac, je podporovat mladé lidi do 40 let v rozvoji. Osobnosti, které cestují do Japonska, každoročně vybírají členové JCI z daných zemí. Mezi nejvýznamnější držitele titulu The Outstanding Young Person patří například spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak.

Prohlédněte si fotogalerii:









19 fotografií

Podruh založil ceněný projekt Český soběstačný dům před čtyřmi lety spolu se 3 dalšími kolegy. Nyní jeho organizace zahrnuje desítky spolupracujících firem a jednotlivců se společnou misí akcelerace nástupu čistších technologií do běžného užívání. Projekt kromě jiného každoročně organizuje velkou studentskou architektonickou soutěž zaměřenou na různé podoby energetické soběstačnosti a samovýroby. První takové domy i v tomto roce začne stavět.

Projekt funguje bez dotací. Zároveň Podruh spolu s partnerem Michalem Klečkou ze společnosti GWL vytvořili malý, decentralizovaný bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt a s dalším partnerem V Invest chystá projekt zelené čtvrti u Plzně.

Kromě Pavla Podruha se letošním The Outstanding Young Person stali Nuttanai Anuntarumporn z Thajska za financování a vybudování internetové infrastruktury v odlehlých částech své země. Dále Brighton Kaoma ze Zambie, jenž provozuje dětské podcasty a rádia v sedmi zemích Afriky či Tatsiana Zaretskaya z Estonska se svým startupem zefektivňujícím využití elektrické energie ve vertikálních farmách. Výběr uzavírá Bridget Williams z Nového Zélandu a Agustin Ramli z Indonésie, obě s charitativními projekty pomáhající tisícům dětí po celém světě.

Zaujal vás článek? Více o designu budoucnosti se dočtete v našem novém magazínu Jak si užít design.