Investiční banky na Wall Street se inflace nebojí  | E15.cz

Fiskální i monetární stimuly na podporu pokrizového oživení americké ekonomiky by podle řady ekonomických teorií měly nastartovat inflaci. Upozorňují na to i mnozí členové Republikánské strany. Inflace se obvykle obává i Wall Street. Jenže teď to největší investiční banky sídlící na této adrese cítí jinak, upozorňuje web Business Insider .

Do sporu republikánů a demokratů o smysluplnost obřího podpůrného balíčku se vložily americké banky. UBS, Bank of America nebo například Goldman Sachs se jako jeden muž postavily na stranu demokratů, když podpůrný balíček označily za přínosný, protože přinese oživení ekonomiky bez většího nebezpečí akcelerující inflace.

Jinak řečeno, přínosy stimulu, který se chystá administrativa demokratického prezidenta Joea Bidena prosadit, mají podle zmíněných bankovních domů jasně převýšit rizika spojená s možnou inflací.

Bank of America očekává, že HDP Spojených států v roce 2021 posílí o šest procent a další rok o dalších 4,5 procenta. To by podle bank v běžném stavu vedlo k přehřátí ekonomiky a tím pádem i spuštěni inflační spirály. Banky se však domnívají, že dopady pandemie vyústily v tak dramatický propad výkonnosti HDP, že podpůrné stimuly zvýšení spotřebitelských cen nijak výrazně nepovzbudí a ekonomika se pouze vrátí do normálu.

„Dopad stimulu na inflaci bude velmi malý,“ říká ekonom UBS Alan Detmeister. Aplikace záchranného balíku přispěje k růstu spotřebitelských cen o 0,5 procentního bodu, vypočítala UBS. V roce 2022 čeká banka celkovou inflaci na úrovni 1,8 procenta, 1,9 procenta pak v roce 2023.

Podle ekonomů banky Goldman Sachs zůstává riziko inflace „omezené“. Deutsche Bank pak upozorňuje, že pokud by se odhadovaný scénář relativně nízké inflace skutečně naplnil, byl by to „nezvyklý moment v historii makroekonomie“. Podle šéfa strategie banky Alana Ruskina je však těžké odhadovat, jak budou trhy v dalších měsících reagovat. I když jsou banky ve shodě, neznamená to, že jsou jejich ekonomické predikce nutně správné.