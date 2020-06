Radovan Vítek investoval do závodiště v Chuchli 277 milionů | E15.cz

U parkurového kolbiště se nově nachází ocelová socha žraloka. Nehodilo by se tam přece jen víc dílo s koňskou tematikou? Taková socha by tady byla strašně nudná. Chtěl jsem se navíc vyhnout konfrontaci, ke které by došlo přítomností živých koní a porovnáváním díla s jeho předlohou. Zpodobnění žraloka navíc vzniklo už před dvěma roky, sem se ale hodí. Představuje rychlost, dravost... Vhodný je díky svým rozměrům a nízké výšce. Cokoliv vyššího by na tak rozlehlé ploše automaticky působilo jako dominanta, věž. Jak dlouho tu žralok zůstane? V zápujčce má být dva roky. Pokud by si ho chtěli manželé Vítkovi koupit, kolik by stát? Je dlouhý sedm metrů, takže sedm milionů. Jak velkou roli hrál při vzniku díla 3D tisk? Jako inspirace. Žralok je složen z nerezových ocelových centimetrových desek podobným způsobem, jakým funguje 3D tisk. Díky počítačovému modelování lze žraloka digitálně rozřezat na jednotlivé segmenty, a máte tak k dispozici naprosto přesné výkresy, byť tento popis ohromně zjednodušuju.