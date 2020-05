OBRAZEM: Pražské výstaviště nabídne nově jezírko i místo pro parkour | E15.cz

Právě do nich by se měly přemístit některé výstavy v době, kdy se má konečně rekonstruovat vyhořelý Průmyslový palác, k čemuž nyní město dokončuje zadávací dokumentaci. „Byl bych rád, kdyby se začal opravovat ještě letos, ale těžko nyní odhadovat. Možná to bude až na jaře příštího roku,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má projekt na starost.

Již tento pátek se otevírá v rozlehlé části za palácem nové občerstvení, hřiště a další atrakce pro návštěvníky. Včetně dětského hřiště, venkovní posilovny – takzvaného workoutu – a také jednoho z největších hřišť v Česku pro trénink takzvaného parkuru, tedy skákání přes překážky. Dokončení loni započatých staveb napomohlo podle předsedy představenstva výstaviště Tomáše Hübla i zrušení akcí kvůli koronaviru.

Loni město vydalo na rekonstrukci Výstaviště 130 milionů korun, z toho do spodní části mířilo přes 50 milionů. Letos v ní utratilo dalších 11 milionů, celkem se v tomto roce chystá magistrát do Výstaviště investovat zhruba 450 milionů, většina peněz má jít na opravy budov včetně Průmyslového paláce.

„Do léta chceme mít hotové okolí bývalého pavilonu ze světové výstavy v Bruselu, který shořel v roce 1991. Zásadně chceme také posunout výběr jednotného mobiliáře pro celý areál,“ uvedl Hübl.

K odpočinku nově poslouží opalovací molo u obnoveného jezírka, vedle něj se pak brzy otevře také největší pražské pískoviště. A pro milovníky gastronomie nechal ve stínu stromů provozovatel umístit dvě grilovací místa s posezením. Zájemce si je bude moci rezervovat přes on-line systém pražského magistrátu.

„Pro mne je zásadní, že se celý areál otevírá. Zjednodušil se přístup novými vchody a vlastně se tím rozšířila přilehlá Stromovka. Dolní část je právě nyní, při opatřeních proti koronaviru, vhodným místem pro trávení volného času,“ dodal Vyhnánek, který také upozornil na nově zrekonstruované cesty a vysazené trávníky.

Počítá se i s dobudováním cykloparku a zázemí, vyrůst má rovněž vyhlídková věž. Právě z rozlehlých ploch v dolní části Výstaviště museli stavebníci odvézt obrovské množství zbytků různých staveb a zpevněných ploch. „Použili jsme zde tisíce tun betonu. Na řadě míst byly pod hlínou panely, jinde štěrk. Proměnou této části chceme docílit, aby areál žil, i když se zde nekoná žádná velká akce,“ dodal Hübl.

Vyhnánek zdůrazňuje nejen pražský, ale i celostátní význam památkově chráněného prostoru. Podle magistrátní analýzy měl areál Výstaviště v loňském roce tržby okolo 2,5 miliardy korun, z toho odvedl zhruba půl miliardy na daních. Část příjmů pochází z každoroční matějské pouti, která se u zdejšího zimního stadionu má po celkové obnově prostoru nadále konat.