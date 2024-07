Ačkoli celkové náklady za třídenní megaslavnost, která začíná v pátek, nebyly zveřejněny, firmy zabývající se organizováním svateb odhadují, že musela stát nejméně 156 milionů dolarů, zhruba 3,6 miliardy korun. Pro srovnání, svatba britského prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou vyšla v roce 2018 „jen“ na 43 milionů dolarů. Podle deníku Financial Times lze tuto pompézní událost vnímat i jako ukázku rostoucího vlivu Indie mezi globálními velmocemi.

Na svatební ceremoniál v Bombaji má dorazit okolo 1200 hostů, včetně několika dolarových miliardářů, vysoce postavených politiků, hollywoodských a bollywoodských hvězd. Bude mezi nimi například předseda indické vlády Naréndra Módí, bývalý boxerský šampion Mike Tyson, kanadský rapper Drake nebo americká internetová influencerka Kim Kardashianová. Z byznysových osobností by vedle již zmíněného Marka Zuckerberga neměl chybět třeba šéf Samsungu Jay Y. Lee či Michael Grimes z vrcholného vedení americké banky Morgan Stanley.

Velká jména najdeme i mezi těmi, co je budou bavit. Americká zpěvačka Rihanna za své vystoupení údajně vyinkasovala částku mezi osmi a devíti miliony dolarů. Spekuluje se, že svatebčanům přiletí zazpívat také šestnáctinásobná držitelka ceny Grammy – anglická umělkyně Adele. A to určitě zdaleka není všechno, vzhledem k tomu, že už na začátku týdne vystoupil na předsvatební párty pro nejbližší rodinu kanadský zpěvák Justin Bieber. Podle médií si za to řekl o deset milionů dolarů.

Rezidence rodičů Ananta Ambaniho vyzdobená na svatbu|Profimedia

„Ambaniové hrají hru superbohatých lidí v Indii, snaží se překonat už tak přemrštěné oslavy jiných tamních superelit. Je to také připomínka narůstajících ekonomických nerovností v zemi,“ řekl listu Financial Times Michael Kugelman, ředitel Jihoasijského institutu ve washingtonském think-tanku Wilson Center.

Mukeš Ambani, majitel indického energetického konglomerátu Reliance Industries, je nejbohatším člověkem v Asii. Hodnota jeho majetku přesahuje 120 miliard dolarů. Anant je Mukešovým nejmladším potomkem a od loňského roku se začal výrazněji zapojovat do řízení rodinného podnikatelského impéria. Spolu se svými dvěma sourozenci se v srpnu 2023 stal členem představenstva Reliance Industries. „Okázalá svatba mu tak zároveň pomůže v tom, aby se zviditelnil a ukázal, že je připravený převzít otcovy firmy,“ míní Kugelman.

Monstrózní akce se samozřejmě neobejde bez komplikací. Oslavy a s nimi spojená bezpečnostní opatření do značné míry ochromí dopravu v jednom z nejlidnatějších měst světa, což vyvolává nevoli některých tamních podniků a obyvatel. „Zabrali celou lokalitu. Nic se tady nemůže ani hnout. Je to směšné,“ rozčiloval se jeden bombajský podnikatel, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Hvězdy Bollywoodu na svatbě Asanta Ambaniho|Profimedia

Americká stanice CNN upozorňuje, že celý indický svatební průmysl se v posledních letech stává velmi lukrativním odvětvím. Ročně vygeneruje kolem 130 miliard dolarů, což je dvakrát více než ve Spojených státech, byť stále méně než v Číně. Indové za svatbu zpravidla utratí až trojnásobek svého ročního příjmu. Je to dané zejména tím, že okázalost svatebního obřadu v Indii určuje společenské postavení dané rodiny.

Indická vláda se v současné době snaží svatební byznys podpořit ještě více a nedávno například spustila kampaň, která cílí na bohaté cizince a láká je, aby uzavřeli svůj sňatek právě v Indii. „Mohou si u nás užít velkolepé třídenní až čtyřdenní oslavy, které zajistí živobytí mnoha místním obyvatelům,“ prohlásil premiér Módí.