Arnault z LVMH přibyl jako první Evropan do party stomiliardových boháčů | E15.cz

Majetek šéfa francouzské skupiny LVMH Bernarda Arnaulta v pondělí přesáhl 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun). Díky pondělnímu růstu akciových trhů vlivem zprávy o nadějné vakcíně proti koronaviru posílily také akcie zmíněného francouzského výrobce luxusního zboží. Je to poprvé, co majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů disponuje pět jednotlivců, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na svůj žebříček miliardářů. Poprvé do party přibyl Evropan.