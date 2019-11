Andrej Babiš: Český premiér a miliardář | E15.cz

Celé své stíhání považoval Babiš za „účelovku“. „Myslím, že pokud bych nešel do politiky, lidi by o Čapím hnízdu neslyšeli, protože je to dvanáct let stará věc,“ komentoval rozhodnutí státního zástupce Babiš. Zrušit rozhodnutí může už jen nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Mezitím, co se Babišovi daří řešit problém s dotacemi na Čapí hnízdo, tak se naopak výrazně zhoršila výkonnost skupiny Agrofert.

Čistý konsolidovaný zisk skupiny se loni propadl na 1,7 miliardy z 4,6 miliardy korun, které skupina dosáhla v předchozím roce. Klesá rovněž ukazatel EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy), který se snížil ze 14 miliard v roce 2017 na 11,7 miliardy korun v roce 2018. Zároveň však skupině vzrostla hodnota bankovních úvěrů z roku 2017 z 35,7 na 43,9 miliardy korun ke konci roku 2018.

Zatímco osobu Andreje Babiše v roce 2018 zařadila redakce magazínu E15 Premium na druhé místo v žebříčku miliardářů, o rok později si pohoršil. Jeho bohatství už nelze vyčíslit na 93 miliard korun, stále však zůstává dolarovým miliardářem.

Andrej Babiš Věk: 65 Obor: chemie, potravinářství, zemědělství, média Zdroj: Skupina Agrofert

Agrofert nicméně stále těží z toho, že v českém zemědělství si dotace rozdělují především největší hráči. Jen loni si skupina přišla na nárokových dotacích na 1,5 miliardy korun, což je o 200 milionů korun více, než o rok dříve. Právě kvůli dotacím ale má Babiš problémy s Evropskou komisí. Její audit totiž došel k závěru, že Babiš je kvůli přetrvávajícím vazbám na své firmy v konfliktu zájmů. Brusel tak chce vrátit prověřované dotace pro Agrofert od února 2017. Babiš nálezy auditu odmítá. Česká republika podle něj nebude vracet žádné evropské dotace, které Agrofert získal. Skupinu Agrofert vložil Babiš do svěřenského fondu.

Součástí skupiny Agrofert je do roku 2013 i mediální dům Mafra. Andrej Babiš tenkrát o nákupu informoval na svém Twitteru, kde je velmi aktivní.

Zítra asi něco koupím — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 24. června 2013

Rodina Andreje Babiše se též těší velkému mediálnímu zájmu. Má manželku Moniku, se kterou vychovává dceru a syna. S předchozí manželkou má Babiš také dceru a syna Andreje mladšího. Ten měl být v roce 2018 násilně držen na okupovaném Krymu. To se ale nakonec neprokázalo.