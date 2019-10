Šéf taxislužby Bolt: Inspiroval mě Skype | E15.cz

Start-up Bolt funguje na principu aplikace, přes kterou si zákazník objedná odvoz, podobá se tedy Uberu. Je nyní dostupná ve stovce měst ve 30 zemích, a to včetně České republiky. Začátky služby ale byly skromné.

Villig svůj sen ale rozjel s pouhými pěti tisíci eur (127 tisíc korun), které získal od své rodiny na vytvoření prototypu své aplikace Taxify. Bylo to ihned poté, co dokončil střední školu. V nápadu se inspiroval službou Skype, která je také původem z Estonska. Ta mu prý ukázala, že byznys v oblasti nových technologií lze dělat globálně.

„Uvědomil jsem si, že v tomto odvětví mohu mít obrovský vliv a dělat zde velké věci i s malým týmem,“ řekl Villig pro server CNBC. O šest let později se ve svých 25 letech stal nejmladším zakladatelem firmy s miliardovou hodnotou v Evropě.

V prvních dnech svého podnikání se sám vydal do ulic, aby zrekrutoval své řidiče. „Jde mi o to být zaměřený na zákazníky a nezapomínat být skromný. Tohle je byznys, kde zákazníci opravdu dbají na to, co za své peníze dostanou. Takže buď můžete nabídnout 20procentní slevy, nebo zajistit, aby tento podíl z každé jízdy šel do kapsy řidičům,“ vysvětluje Villig.

Rozhodl se jít tou druhou cestou. Řidiči Boltu si podle CNBC vydělají v průměru zhruba o 10 procent více v porovnání s jinými platformami. Za jízdu si od nich zaměstnavatel bere 15 procent provize, oproti tomu Uber 25 procent.

Klíčem k úspěšnému start-upu je podle Villiga správné zaměření a důsledná selekce nápadů na ty, kterým se má cenu věnovat a kterým nikoliv. „Jako podnikatel občas máte stovky nápadů, které vypadají skvěle. Chcete je všechny realizovat. Ve výsledku ale uděláte dobře jenom pár věcí,“ vysvětluje Villig, proč se Bolt zaměřil na alternativní taxislužbu.

Villig ale zaměření své firmy postupně přeci jen rozšířil. A to o sdílené elektrokoloběžky, které jsou od loňského roku dostupné i v Praze. Vytvořil tak konkurenci americké firmě Lime, která se této službě rovněž věnuje. Nebyl to ale jediná expanze. Na konci srpna Bolt v Estonsku rozjel dovážkovou službu jídla Bolt Food.

Tyto expanze byly i hlavním důvodem proč se firma tento rok rozhodla k rebrandingu z Taxify na Bolt. Villig tím chtěl demonstrovat růst firmy do dalších oblastí mobility.

„Má rada pro mladé podnikatele zní: vyberte název firmy, který odpovídá vaší podnikatelské vizi. Zároveň se ale nebojte ho změnit, pokud se vaše vize stane větší,“ uzavírá Villig.

