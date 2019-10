Berňák si posvítí na nepoctivé taxikáře | E15.cz

Kontroly se týkají řidičů podnikajících především u Boltu, Liftaga a Uberu. Potrvají zřejmě měsíce a budou se vztahovat na všechna dosud nepromlčená zdaňovací období – tedy nejméně na poslední tři roky.

„Budeme porovnávat daňová přiznání subjektů s jejich příjmy, které jsme schopni získat prostřednictvím mobilní aplikace jednotlivých služeb,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Nepoctiví řidiči, kteří sice platí provize alternativním taxislužbám, ale úřadům nepřiznávají příjmy, se vystavují pokutám. „Hrozí jim zaplacení doměřené daně zvýšené o penále dvacet procent. To je v Česku zcela reálné, úřady dostávají od firem jako Uber seznamy subjektů, které vyplatily provize. Pak zjišťují, zda zdanily příjmy,“ vysvětlil daňový poradce Jakub Hajdučík s tím, že podobný postup úřady uplatňují také u zprostředkovatele ubytování Airbnb.

Finanční správa prověřuje také zhruba 1500 řidičů jezdících pro českou taxislužbu Liftago. „O kontrolách víme, s odpovědnými úřady spolupracujeme. Podvodům řidičů předcházíme tak, že jim zabezpečujeme slušný výdělek. Od řidičů konkurenčních platforem víme, že to není u aplikací samozřejmé,“ uvedl šéf Liftaga Ondřej Krátký, jeho služba loni zvýšila obrat meziročně o třetinu na téměř tři sta milionů korun.

Pozor na lobbisty

„Úřady mohou díky aplikacím lépe ověřovat, zda subjekty plní své povinnosti, to je v pořádku. Stát by ale neměl podléhat taxikářské lobby, která žádá tužší regulaci těchto služeb,“ zdůrazňuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Další regulace by už byla vysoce sporná, v důsledku může poškodit řadového spotřebitele,“ dodává.