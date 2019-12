Zakladatelé Googlu odcházejí vedení mateřského Alphabetu | E15.cz

Zakladatelé technologické společnosti Google Larry Page a Sergey Brin odstupují z vedení mateřské společnosti Alphabet, jejich místo v čele konglomerátu zaujme generální ředitel Googlu Sundar Pichai. Page a Brin to oznámili na blogu Googlu s tím, že na činnosti Alphabetu se budou nadále podílet jako členové představenstva, akcionáři a spoluzakladatelé.

Page v Alphabetu působil jako generální ředitel, Brin zastával post prezidenta. Pichai, který stojí v čele Googlu přes čtyři roky, ve vedení Googlu zůstává.

„Dnes, v roce 2019, by společnost, pokud by byla člověkem, byla s 21 roky čerstvě dospělá a byl by čas opustit hnízdo,“ uvedli Page s Brinem. Google, který začal jako internetový vyhledávač, spustili v roce 1998.

„V Googlu a Alphabetu zůstaneme dlouhodobě hluboce zaangažovaní," napsali v prohlášení Page a Brin. „Plánujeme se Sundarem pravidelně debatovat, především o tématech, která nás zajímají,“ dodali zakladatelé.

V roce 2015 prošel Google velkou reorganizací, v rámci které vznikla holdingová společnost Alphabet. Page a Brin se z vedení Googlu stáhli a ředitelem jmenovali Pichaie. Podle analytiků změna reflektuje realitu ve vedení holdingu, kdy se Pichai věnoval i některým projektům Alphabetu a za mateřskou společnost vystupoval například i při slyšení v americkém Kongresu.