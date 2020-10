Babiš: Koupím si, co budu chtít | E15.cz

Hozenou rukavici v podobě nabídky na rozhovor od ministra financí Andreje Babiše redaktoři TST nenechali bez reakce. Výsledkem je interview, které svým pojetím působí spíše jako absurdní jednoaktovka nejmenovaného prezidentského jubilanta.

Andrej Babiš se nás nejdříve začal se svou mluvčí Lucií Kubovičovou ptát, kdo nás platí a odkud vlastně ty The Student Times jsou. Následovaly narážky na to, že paní mluvčí by teda nechtěla působit pod médiem, které vlastnil podnikatel František Savov, protože se s ním stát soudí o peníze údajně nezaplacené na daních. Andrej Babiš si pak ještě neodpustil „rýpnutí“, že teď už nás přece vlastní „oligarcha Křéťa“ (Daniel Křetínský je spolumajitelem koncernu Czech Media Invest, který vlastní deník E15 – pozn. red.), a aniž bychom položili první otázku, pokračoval:

„Dneska máme mediokracii a oligarchii. Máme různé takové věci. Znáte to, ne? Já jsem tady totiž naštval spoustu lidí. Změnil jsem nejen politickou scénu, ale i tu mediální. Předtím si totiž němečtí majitelé jenom brali svoje dividendy a pak tu byli ti nositelé pravdy – Tabery, Šídlo, Kubík, magor Šafr…“ „A Balšínek,“ doplňuje mluvčí ANO.





Po chvíli se nám Andreje Babiše podařilo přerušit otázkou, zda se chce po volbách stát premiérem. Pan vicepremiér se však v první části rozhovoru míjel svými odpověďmi s našimi otázkami a využil je hlavně k několikerému připomenutí kauzy hejtmana Nováka a k útoku na Deník Referendum. Došlo také na e-maily premiéra Bohuslava Sobotky zveřejněné neonacistickým webem White Media a poučení redaktorů TST o podstatě oligarchie. Časem však naše sezení přece jen začalo připomínat rozhovor.

Na Facebooku jste nedávno propagoval vládu odborníků. Psal jste o tom, že nemají vládnout politici, ale odborníci.

Ne, mají vládnout lidi, kteří v životě něco dokázali. Lidi, kteří postavili v životě aspoň psí boudu, a já jsem nějakou psí boudu postavil, víte? Na rozdíl od některých politiků, kteří teď sedí ve vládě. Aristoteles, když učil Alexandra Velikého, říkal, že politici jsou ti nejlepší z nás. Elita, ti nejpracovitější, nejmorálnější – to jsou oni. Řekněte vůči mně něco a já vám dám argumenty. Ale v souvislosti s tím Novákem nemáte žádný argument, protože Novák byl za Palase, který taky zbohatl zázračně a nikdy nemůže prokázat svůj majetek.

A pokud se teda bavíme o krajích, tam je samozřejmě velká tradice korupce. Naše hnutí nemá žádnou tradici v korupci na rozdíl od ČSSD, která ji má bohatou, a na rozdíl od tradičních politických stran, které se teď dohodly, že já nemůžu vlastnit vůbec nic. V pohodě. Nebo to vy považujete za demokratické?

A vy považujete za demokratickou situaci, kdy vlastníte média, jste politik a ještě máte obrovský majetek?

Čtete ta média? Četli jste někdy Lidové noviny? Třeba Komentář Marka Bendy – ten mluví o Čapím hnízdě. Každý se v Lidovkách vyjadřuje.

Ano, ale tady nejde o nějaké jednotlivé komentáře.

Máte nějaký důkaz, že jsem manipuloval moje média? Že tam volám?

Vůbec nejde o to, jestli jste je manipuloval. Tady jde o vnímání těch médií. Vy jste je oslabil. Už jenom tím, že jste je koupil, tak přestala vypadat jako nezávislé deníky.

Mě to mrzí, ale já s tím nic nenadělám.

Koupil jste je čtyři měsíce před volbami. Musel jste vědět, že tím velkým způsobem ovlivníte mediální scénu.

Vůbec nevíte, jak to bylo. Já jsem měl na stole Blesk a Mafru. A ještě jsem udělal z těch novinářů totální idioty, protože jsem dal tweet, že zítra něco koupím. A tady jde vidět, jak funguje naše mediální scéna. Všichni napsali, že kupuju Blesk! A naschvál jsem to neudělal, abych z nich udělal pitomce. Abyste viděli, jak funguje ta mediální scéna.

Vlastně z toho máte srandu, že jste si nekoupil Blesk, ale Mafru.

Jasně, že z toho mám srandu. Protože na tom jde vidět, jak oni fungují, že si neověří informace. Kolik lží napsali a nikdy se nám neomluvili. Jenom říkám, jak funguje náš mediální svět, že lidi si neověřili informaci, že „zítra něco koupím“. Držte se podstaty. Oni napsali, že si koupím Blesk. A nikdo se mě nezeptal.

Podstata je v tom, že jste koupil dva největší celostátní deníky.

Nekoupil jsem dva největší deníky. Vidíte, zase jste řekl nepravdu. Lidové noviny byly před bankrotem díky Balšínkovi a Balšínek, Zlámalová a Kaiser byli jednotka ODS (jedná se o bývalého šéfredaktora a komentátory Lidových novin – pozn. red.). Tak si to trošku nastudujte, kluci, když chcete dělat novinařinu. Oni chodili na kongresy a psali projevy, radili Nečasovi. Lidové noviny a Mladá fronta byly ODS. Zeptejte se Macháčka. (Jan Macháček je předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost, který je think-tankem hnutí ANO – pozn. red.)

Takhle spolu můžeme argumentovat donekonečna. O vás se taky říká, že Ištván Léko (současný šéfredaktor Lidových novin – pozn. red.) s vámi hraje tenis a je hlavním ideologem ANO. Ale to se jenom tak říká.

Ištván Léko je můj kamarád a já se k tomu hlásím.

Takto by se mohli bránit i lidé, o kterých tady mluvíte, ale oni tady nejsou.

Ale čtete Lidové noviny? Kolikrát psali negativně o nás, o Válkové a o mně. Máte pocit, že je nějak manipulujeme? Máte pocit, že tam děláme nějaké konkrétní věci? To, že principiálně bych neměl jako politik vlastnit média, ano, s tím souhlasím. Ale potom se bavme o té politické scéně. Kdo to tady vlastně vládne, posledních dvacet pět let…

A proč jste se tedy rozhodl jít proti tomu principu, že politik nemá vlastnit média, když sám říkáte, že to je špatně.

Je to špatně.

Proč jste si je přesto koupil?

Za to, že já mám média, můžou všichni poděkovat Šafrovi, za to, že účelově čtyřikrát za sebou napsal dvacet osm lží v Blesku. A potom jsem se začal zajímat, proč to tak je. Prvotní myšlenka byla úplně jiná.

Takže jste si ta média koupil proto, aby o vás nepsala lži?

Ale vždyť já mám nějakou historii s médii, šestkrát jsem se soudil s Respektem. A tady jsou dva soudci, kteří o tomhle rozhodují a rozhodli proti mně, i když to byla lež. A Spurný, když si dá nějaké pivo, tak napíše nesmysly. Kolik napsal takových nesmyslů…

Na druhou stranu vy Jaroslava Spurného citujete, když píše o reformě policie, a zrovna se shoduje s vaším názorem. Pak jeho článek sdílíte s tím, že je to skvělý názor.

V pohodě, já to samozřejmě cituju, tak jak to potřebuju. Ale nemůžete mi podsouvat nic konkrétního, když porovnáváte s Novákem, co já jsem říkal. Řekněte mi konkrétně, co jsem udělal špatně. To, že jsem si koupil média?

Ano, věděl jste, že půjdete do politiky.

No a Michael Bloomberg co? To byl nejúspěšnější starosta a má televizi. Jaký je dneska vliv těch printových médií? Televize a sítě rozhodují. Myslíte si, že já tam mám nějaké oslavné články? Jak já používám ta média?

Měl jste takový přátelský rozhovor v Lidových novinách.

Přátelský rozhovor? Většinu rozhovorů dávám Právu. A vy mi nic nepodsouvejte. Koupím si, co budu chtít. To není váš problém. Náš problém je, kdo tuto zemi ovládá a kdo tuto zemi budoval. O tom to je, že to je stejná parta. Kdyby fungovali politici, já bych do politiky nešel. Nejsem dneska svobodný člověk. Když nebudu v politice, tak budu podstatně svobodnější.

A proč jste šel do politiky?

To vy nemůžete pochopit. Máte jinou motivaci a jiné hodnoty. Já jsem měl jinou motivaci celý život.

Když jsme se dostali k těm hodnotám: V rozhovoru pro Financial Times jste vyčítal redaktorovi, že vás přirovnával k maďarskému premiérovi Orbánovi. Co podle vás dělá špatně, když vám toto přirovnání vadilo?

Orbán si vybudoval nějakou pozici a řídí to možná na sílu. Už ale nevím, co bylo v tom článku. Ale mně nikdo nemůže podsouvat, že jsem se stal nějak nedemokraticky politikem. Lidi mě zvolili, a když nebudou chtít, tak mě volit nebudou. Od Orbána se určitě můžeme učit migrační politiku. Byl jediný, kdo dodržoval Dublinské dohody, na rozdíl od paní Merkelové, která je nedodržela. A když měl v centru Budapešti dvacet nebo třicet tisíc uprchlíků, tak samozřejmě postavil ten plot. Já bych ho postavil taky.

Kolem České republiky?

Ne kolem České republiky. Vidíte, vy už jste typický novinář.

Ne, já se ptám.

Tak jste se měl na ten rozhovor se mnou připravit, pane kolego. Kdybyste si to nastudoval, víte, že jsem chtěl udělat to, co vlastně dělají všude na světě. Co ten Obama vykládá Merkelové, jaká je úžasná? Proč Jaromír Jágr musí žádat o zelenou kartu? Co to je za imigrační politiku?

Jaromír Jágr není uprchlík ze země sužované válkou.

Tady jde o podstatu přistěhovaleckých pravidel. Moje dcera skončila Boston University a měla pracovat v New Yorku a taky nedostala tu zelenou kartu.

Nemůžete srovnávat situaci vaší dcery se situací…

(A. B. skočí do řeči) Já nesrovnávám, já se bavím o přistěhovalecké politice.

V případě uprchlíků jde přece o poskytnutí ochrany lidem, není to přistěhovalecká politika.

To že jsou uprchlíci? Vždyť to jsou všichni ekonomičtí migranti a řešením není je všechny přijmout.

Takže v Aleppu, které bombardují Rusové, jsou budoucí ekonomičtí migranti?

A proč to bombardují Rusové? Proč se nedomluví Obama a proč Rada bezpečnosti OSN nezasedne a neřeší to?

Ale my se bavíme o situaci lidí, kteří jsou v tom konfliktu.

Ano, mě to mrzí. My ale máme uprchlíky na Ukrajině a ti k nám přijít nemůžou. Musí mít povolení na rozdíl od těch Syřanů a většina z těch, kteří přichází, nejsou uprchlíci. Většina uprchlíků je v táborech v Turecku. Ti, kteří na to ekonomicky mají, ti přicházejí. V každém případě to nemá žádná pravidla. Má to snad pravidla? A modely přistěhovalecké politiky ve světě jsou.

Otázka je, jestli to při takovém množství lidí vůbec nějaká pravidla může mít. Kritizujete Angelu Merkel…

A proč bychom měli brát všechny ty uprchlíky? Proč po nás někdo něco chce? My si máme rozhodovat, kdo tady bude pracovat a koho sem vezmeme. Zaměstnávám několik ukrajinských rodin a určitě nemám problém s uprchlíky, klidně jim budu pomáhat.

Dříve jste řekl, že Česká republika nemá přijmout nikoho.

Ne, to není pravda. Vidíte, zase lžete. Není to pravda.

Také jste napsal, že si nepřejete „bezbřehý multikulturalismus diktovaný z Bruselu“.

Ano, nechci, aby Juncker nám tady diktoval.

Máte pocit, že Evropská unie nám něco diktuje?

Ano, určitě mám takový pocit. Vy jste tam někdy byl na jednání ministrů financí? Vy jste tam někdy mluvil s nějakým politikem? S nějakým premiérem? S nějakým komisařem?

Oba víme, že ne.

Nechci, aby nám Juncker vnucoval nějaké kvóty. My máme úplně jinou přistěhovaleckou historii. A to uznal i Schäuble (nynější německý ministr financí – pozn. red.), který byl ministr vnitra, když se spojovalo Německo. Proč by nám teď měla diktovat komise, koho máme brát?

Ve vašich vyjádřeních a postojích jde často vidět rozdělení na „my“ a „oni“.

Ano! My máme v Bruselu naše zájmy! České zájmy. My nejsme Brusel.

Jsme členové Evropské unie.

Ano, kam jsme od začátku posílali odložené pitomce, kteří se nedomluvili. A Vondra ukradl pět set milionů pro ODS. (Vyšetřování této kauzy skončilo v roce 2012; Alexandr Vondra nebyl obviněn a v celém případu pak vystupoval pouze jako svědek – pozn. red.) Shodili jsme vládu za předsednictví a akorát jsme z toho měli ostudu.

To je ale česká neschopnost, nikoliv problém Evropské unie.

Já jsem tam za hnutí aspoň poslal profíky. My máme nejlepší europoslankyně – Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou. Ze všech europoslanců byly vyhlášené jako nejlepší.

A proč teda skrze texty, které píšete na bulvární Expres.cz, dál živíte báji o tom, že je tady nějaká zlá Evropská unie, která diktuje normy a nařízení a Češi pod ní trpí.

Ale vy to zkracujete, pane kolego, já to vůbec nešířím. Zaprvé, když chcete v Evropské unii obstát, tak tam musíte posílat lidi, kteří budou prosazovat naše zájmy. Zadruhé musí umět jazyky. Víte, já umím francouzsky, německy, anglicky a rusky. Náš pan premiér nedá ani jednu větu anglicky, ani Chovanec. A politika v Bruselu se nedělá přes tlumočníka. Já o tom něco vím, protože jsem dělal dva a půl roku na reverse charge. Vylobboval jsem to a Schäuble sem přijel dvakrát, aby mě podpořil. Takže jsme měli do Bruselu posílat lidi, kteří nám tam nebudou dělat ostudu a nebudou tam řešit čínské menšiny, jako to dělal Špidla, ale budou bojovat za naše zájmy. Protože jsme zdědili například pět set šedesát kilometrů dálnic, na které nám propadlo povolení z hlediska životního prostředí, a Evropská unie nám do toho kecá. Vždyť EU nezvládla tu migraci. Nezvládli ji. Migranti přichází.

Evropskou unii přece tvoří členské státy, takže selhaly členské státy.

Ne. Evropská unie potřebuje lídry, kteří převálcují Evropskou komisi, která si osobuje pozici nad členskými státy. Přichází s totálně nesmyslnými návrhy, jako byly kvóty a tak dále.

Říkal jste, že mluvíte čtyřmi jazyky a v Unii jednáte. Není tedy pravda, že v EU nemáme slovo a nemůžeme rozhodovat. Proč se přesto ve svých článcích pro Expres.cz takto vyjadřujete?

Měli byste si nastudovat celou kauzu reverse charge. Četli jste ten Financial Times, kde napsali, že vydírám celou Evropu?

Na tohle se ale neptám.

Ale ptejte se, jak to, že se neptáte?! Nechte mě domluvit hlavně. Já vám říkám, že jsem dva a půl roku bojoval za to, aby Evropská unie předložila legislativní návrh reverse charge pilotu pro nás. Všichni mě tam znají a byl jsem ve Financial Times, kde psali, že Unii vydírám. Dva a půl roku jsem na tom dělal, abych přesvědčil a dotlačil Evropskou unii k tomu, aby předložila, co jsem chtěl. Bojuju za podvody proti DPH a získal jsem na to spojence. A Schäuble mě třikrát podpořil. Znám ty ministry, znám jejich manželky, mám je na mobilu a vybojoval jsem to! Můj problém není migrace, to je problém pana premiéra a pana Chovance. Tady máte konkrétní příklad, že já nekritizuju. Přišel jsem s něčím konkrétním a prosadil jsem to. Dalo mi to hodně práce, ale pak to uložili všem. Tak neříkejte, že je jenom kritizuju. Migrace není můj problém.

Ale teď se tohoto tématu sám chytáte a píšete o něm.

Samozřejmě, je to problém. Protože já říkám, že Evropská unie je neschopná. Když jsem v srpnu 2015 říkal, k čemu nám je NATO, tak ze mě všichni dělali pitomce. Babiš? NATO? A když to řekla Merkelová o osm měsíců později, tak to byl pro všechny skvělý návrh.

Vrátím se k otázce, na kterou jste neodpověděl. Jde mi o texty, které píšete na Expres.cz. To, že jste si vybral bulvární médium, abyste hovořil o Evropské unii, už podle nás o něčem vypovídá. Jazyk vašich textů je hodně podbízivý pohledu, že Evropská unie nám něco nařizuje. Zajímá mě, proč jste se rozhodl ten mýtus šířit….

(A. B. skáče do řeči.) Jaký mýtus? Víte vy vůbec, že dohoda s Tureckem neexistuje? Víte to vůbec? Že není podepsaná? No co koukáte… Víte vy vůbec, že to je jenom o tom, že se paní Merkelová potkala s Turky a řekla jim, že jim dá tři miliardy? Což je i v rozporu s pravidly na schvalování rozpočtu. Víte to, nebo ne? Není žádná dohoda s Tureckem. Evropa nezvládla migraci. Měli jsme udělat stejnou schengenskou hranici jako Polsko a Ukrajina, Slovensko a Ukrajina. Proč ten Ukrajinec chudák musí čekat rok na to, když chce u nás pracovat? Proč potřebujeme pas a povolení? Proč Syřan může chodit přes to Řecko?

Protože ten Syřan má vybombardovaná města.

Aha a Ukrajinec nemá vybombardovaná města? Tam nebyla válka? Tam nejsou uprchlíci?

Ukrajinec může na západ země.

A to je řešení, že my přijmeme dvacet milionů Syřanů do Evropy? Řešení je mír v Sýrii a Libyi, a to je třeba vyjednat na úrovni Rady bezpečnosti OSN. Proč NATO zasahovalo proti somálským pirátům, když šlo o zboží? Proč je nezajímá, že se ve Středozemním moři utopilo patnáct tisíc lidí?

Říkáte, že Evropská unie to nezvládla, ale to znamená, že to nezvládla taky Česká republika.

Asi ano, já jsem dával za příklad z hlediska migrace Fica a Orbána. O kvótách jsme totiž rozhodovali v nějaké situaci, kdy jsme vůbec nevěděli, kdo jsou ti migranti. To nebyly ještě atentáty, to nebyly aféry v Německu a útoky. Tehdy svaz průmyslu říkal, že nám chybí lidi a že si je rádi vezmeme. Ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Až potom přišla Paříž, Nice a Kolín a útoky ve vlaku a atentáty. Až potom jsme zjistili, že jsou to většinou ekonomičtí migranti. Takže to byla úplně jiná situace.

Existují data o tom, že se z většiny o ekonomické migranty nejedná.

Prosím? Jaká data? Nastudujte si odpovědi šéfa německé rozvědky.

Tuhle floskuli opakuje dokola pan prezident Zeman a i web Demagog.CZ už několikrát dokázal, že tomu tak není.

Není to pravda, přečtěte si slova šéfa německé rozvědky. Evropa nezvládla integraci třetí generace migrantů. Nejdřív byli gastarbeiteři, kteří přišli, vydělali, koupili si auto a vrátili se. Dneska jsou v Německu tři miliony Turků, a to je samozřejmě nějaká politická síla. Běžte se podívat do Paříže. Zeptejte se naší velvyslankyně, jak to je, co je politicky korektní a nekorektní, když na gymnáziu, kde je čtyřicet procent muslimů, řeknou, že nechtějí vepřové. Já jsem žil v Maroku, mám tam plno přátel. Nejedl jsem vepřové a moje žena nemohla chodit odhalená. Museli jsme se přizpůsobit jejich zvykům, a oni se nepřizpůsobí. Oni vyžadují, abychom my akceptovali jejich kulturu. Proč bychom to měli dělat? Tak jeďte do Paříže, bavte se s Francouzi, jeďte na Korsiku, zeptejte se, koho budou volit.