Adventní Praha táhne. Hotely Czech Inn hlásí téměř plno už před Vánoci
- Adventní období patří letos k nejsilnějším v historii hotelové sítě Czech Inn Hotels, obsazenost míří ke 100 procentům.
- Roste zájem zahraničních i domácích turistů, spolu s ním i ceny pokojů, které se meziročně zvýšily až o deset procent.
Adventní období se letos v Praze i Brně zařadilo mezi nejsilnější části roku z pohledu cestovního ruchu. Největší česká hotelová síť Czech Inn Hotels hlásí v předvánočních týdnech obsazenost kolem 90 procent a podle tempa rezervací očekává téměř úplné vyprodání kapacit. Rostoucí zájem potvrzuje dlouhodobý trend zimních pobytů v českých městech, které lákají atmosférou adventních trhů i kulturním programem.
Silnou poptávku táhnou zejména zahraniční turisté z Německa, Polska, Velké Británie a Itálie, přidávají se ale i čeští návštěvníci, kteří si Prahu a Brno stále častěji volí pro víkendové pobyty. „Zájem o zimní pobyty v Praze i Brně je letos mimořádný. Adventní trhy, kulturní program i vánoční atmosféra každoročně přitahují statisíce návštěvníků, a naše hotely díky tomu každoročně dosahují topových výsledků,“ říká majitel sítě Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda.
Vysoká poptávka zvyšuje ceny
Vysoká poptávka se promítá také do cen. Průměrná cena za pokoj v adventním období meziročně vzrostla o osm až deset procent a přesahuje 200 eur. Podobný vývoj hlásí i brněnské hotely skupiny, kde patří adventní víkendy k nejvyprodanějším termínům v roce.
Velmi silná je rovněž poptávka po vánočních pobytech. Obsazenost se i zde pohybuje kolem 90 procent a hotely očekávají, že kapacity se zcela zaplní. Hosté si stále častěji rezervují balíčky zahrnující slavnostní večeře, doplňkové služby nebo apartmány vhodné pro rodinné oslavy. Průměrné ceny pokojů o Vánocích meziročně vzrostly o pět až osm procent a pohybují se okolo 200 eur.
Absolutním vrcholem zimní sezony zůstává Silvestr. Aktuální obsazenost hotelů Czech Inn Hotels dosahuje zhruba 75 procent, ale očekává se stoprocentní vyprodání. Roste zájem o silvestrovské balíčky s galavečeří, hudbou a doprovodným programem přímo v hotelu. Průměrná cena za pokoj na přelomu roku přesahuje 300 eur, což je asi o pět procent více než loni. Podobný vývoj sledují i brněnské hotely, které těží z bohatého kulturního programu a rostoucího počtu zahraničních návštěvníků.