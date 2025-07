Nadace PPF podpoří hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu 2026

Nadace PPF v rámci partnerství podpoří v průběhu let 2025, 2026 a 2027 čestné hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem – konkrétně například účast a prezentaci českých autorek a autorů, překladatelek a překladatelů i nakladatelství, zónu pro jejich setkávání a navazování kontaktů se zahraničními protějšky, dále slavnostní zahájení veletrhu v režii České republiky jako hostující země, nové programové formáty „České kino/Books to Screen“ včetně prezentace literárních filmových adaptací i navazující prezentace v rámci Echa hostování v německojazyčných zemích.

„Podpora české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu v prestižní roli čestného hosta skvěle zapadá do celkové koncepce Nadace PPF a hodnot, kterými se při výběru projektů řídíme. Nadaci jsme před šesti lety založili proto, aby českému talentu pomáhala hledat a otevírat cesty do světa a současně přinášela mezinárodní inspiraci a know-how do České republiky. Prezentace českých autorek a autorů i literatury a kultury vůbec na největším knižním veletrhu na světě nepochybně splňuje obojí. Zároveň už několik let podporujeme literární festival Svět knihy a byli jsme v roce 2023 u zrodu jeho programové sekce CEE Book Market, která po třech letech fungování potvrzuje svoji klíčovou roli pro mezinárodní obchod s právy k dílům českých autorů,“ říká k podpoře Nadace PPF členka její správní rady Jana Tomas Sedláčková.

„Jsme rádi, že se nám díky podpoře Nadace PPF podaří vytvořit ještě lepší podmínky pro to, aby se české autorky a autoři, nakladatelé i překladatelé dokázali díky účasti na Frankfurtském knižním veletrhu prosadit v zahraničí. Díky této podpoře zároveň vedeme jednání s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve spolupráci se Světem knihy Praha o novém formátu Books to Screen, který podněcuje filmové adaptace literárních děl,“ zdůrazňuje Tomáš Kubíček, ředitel projektu Czechia 2026 a generální ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. Jednání probíhají na letošním ročníku KVIFF za osobní účasti ředitele Frankfurter Buchmesse Juergena Boose.