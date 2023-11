České firmy začínají pronikat na Ukrajinu, většinu tvoří nováčci | e15.cz

Českým firmám začaly přicházet první objednávky spojené s obnovou Ukrajiny. Některé obdržely konkrétní nabídky a nyní je uskutečňují, další jsou ve fázi příprav. Vyplývá to z průzkumu mezi téměř 200 členy Hospodářská komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka mají zakázky v současnosti hlavně firmy, které zatím s ukrajinským trhem neměly zkušenosti.

Firmy začaly dodávat na Ukrajinu hlavně zdravotnické vybavení nebo zemědělské stroje. Usilují ale i o kontrakty na obnovu energetické, dopravní a vodovodní infrastruktury, stavební práce a materiál.

„Překvapivě na první zakázky dosahují převážně firmy, které dosud neměly s dodávkami na Ukrajinu žádnou zkušenost. Předpokládali jsme, že získávat zakázky se bude dařit hlavně firmám, které již mají na Ukrajině rozvinuté obchodní vazby, a proto se dobře orientují v ukrajinském legislativním prostředí a administrativních procesech, ale také v logistice. Takových firem je ale zatím jen pětina, drtivou většinu tvoří nováčci na trhu,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Ukrajina oslovuje české podniky i na základě seznamu firem, který před rokem zástupci české vlády v čele s premiérem Petrem Fialou poskytli Kyjevu při prvních česko-ukrajinských mezivládních konzultacích. Tehdy se o spolupráci na obnově země u Hospodářské komory přihlásilo 103 firem z různých odvětví, především z těžby a zpracování nerostných surovin, strojírenství, stavebnictví a energetiky. Nabídky z Ukrajiny obdržela podle průzkumu každá šestá firma. Každá desátá zakázky nyní uskutečňuje.

Většina firem, které Ukrajině nabídly své produkty a služby, podle průzkumu žádný obchodní vztah zatím nevytvořila. Navázat obchodní styky českým podnikům komplikuje mimo jiné nedostatek informací a problematické získávání státních záruk a pojištění.

“Tyto bariéry by se při větší spolupráci státu a zástupců firem daly úplně odstranit. Zejména pro firmy, které v minulosti na Ukrajině žádné zakázky nerealizovaly, bude důležité, jakou podporu jim stát a Exportní garanční a pojišťovací společnost budou ochotni poskytnout,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Hospodářská komora a Svaz průmyslu proto adresovaly ministerstvu financí a ministerstvu průmyslu a obchodu požadavek, aby přemístily zbylé peníze ze záchranného programu Covid Plus do zdrojů pojišťovny EGAP. Rozšířit by se tak mohly pojišťovací kapacity na vývoz na Ukrajinu.

Jak velký podíl v rekonstrukci Ukrajiny budou v konkurenci jiných zemí nakonec české podniky sehrávat, bude podle podnikatelských organizací ovlivňovat i kapitál, kterým dokážou zakázky financovat.