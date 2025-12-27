Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou pomoc ve výši 2,5 miliardy dolarů
- Kanada pošle Ukrajině další pomoc ve výši 2,5 miliardy dolarů.
- Premiér Carney odsoudil ruské útoky na Kyjev a zdůraznil nutnost spolupráce Ruska pro mír.
- Zelenskyj se chystá jednat o dalším postupu s americkým prezidentem Trumpem.
Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard korun). Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se dnes sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž se v zemi zastavil před návštěvou Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters.
Kanadská pomoc Ukrajině umožní získat finanční prostředky od Mezinárodního měnového fondu (MMF), uvedl Carney
Kanadský premiér označil ruské útoky na Kyjev z pátku na dnešek za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Rusko projevilo ochotu ke spolupráci.
„Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat,“ uvedl Carney na krátké tiskové konferenci po boku Zelenského v Halifaxu. Šéf kanadské vlády také odsoudil „barbarství, jehož jsme byli dnes v noci svědky“ při ruských útocích na ukrajinské hlavní město.
Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl dříve Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitlo bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky lidí. Dva lidé zahynuli.
Zelenskyj se má v neděli sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.