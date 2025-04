Ruský vojenský soud poslal generála za braní úplatků na sedm let do vězení

Moskva 17. dubna (ČTK) - Vojenský soud v Moskvě dnes za úplatkářství poslal na sedm let do vězení generálporučíka Vadima Šamarina, který býval náčelníkem hlavní správy komunikací ozbrojených sil a současně zástupcem náčelníka ruského generálního štábu. Obžaloba žádala 12 let. Soud se konal za zavřenými dveřmi, generál přiznal vinu a uzavřel dohodu s vyšetřovateli, napsala agentura Interfax.

Generálporučík Šamarin je jedním z řady vysoce postavených vojenských představitelů, kteří byli loni obviněni z trestných činů souvisejících s korupcí, připomněla agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 vojensky napadlo sousední Ukrajinu.