Koalice ochotných pro mírovou misi na Ukrajině by mohla mít přes 30 zemí

K takzvané koalici ochotných, tedy skupině zemí připravených zúčastnit se případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů, by se mohlo přidat přes 30 států. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil mluvčí britského premiéra Keira Starmera. Poznamenal, že z těchto zemí by značná část poskytla také vojáky. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. „Možnosti přispění se budou lišit, ale bude to značná síla, značný počet zemí, které vojáky poskytnou,“ řekl mluvčí.