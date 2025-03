Převezmeme vaše elektrárny, zajistíme jim bezpečí, navrhl Trump Zelenskému

Americký prezident Donald Trump už zřejmě netrvá na surovinové dohodě mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Řekla to mluvčí Bílého domu po telefonátu Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump namísto toho navrhl Zelenskému, že USA by získaly podíl v ukrajinských jaderných elektrárnách, zajistily by jejich provoz a tím by jim poskytly nejlepší možnou ochranu.

Také americký ministr zahraničí Marco Rubio v prohlášení uvedl, že Trump „ jednal také o dodávkách elektřiny a jaderných elektrárnách na Ukrajině. Uvedl, že Spojené státy by mohly být při provozu těchto elektráren velmi nápomocny svými zkušenostmi v oblasti elektřiny a veřejných služeb. Americké vlastnictví těchto elektráren by bylo nejlepší ochranou této infrastruktury".