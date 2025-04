Ruský soud poslal na 15 let do vězení vojáka, který se vzdal Ukrajincům

Vojenský soud na ruském ostrově Sachalin poslal na 15 let do vězení vojáka za to, že se dobrovolně vzdal ukrajinským ozbrojeným silám. S odvoláním na své zdroje to dnes napsal ruský server Kommersant, který upozornil, že to je první známé odsouzení za dobrovolné vzdání se nepříteli za současné ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Muž podle webu vinu odmítl.

Voják 39. samostatné gardové motostřelecké brigády Roman Ivanišin byl uznán vinným ze vzdání se a dezerce, píše Kommersant. Soud muže poslal na 15 let do trestanecké kolonie s přísným režimem a zbavil ho vojenské hodnosti četaře. Obžaloba pro Ivanišina požadovala šestnáctiletý trest, obhajoba trvala na zproštění viny, dodal server. Soud se podle něj konal za zavřenými dveřmi a podrobnosti obvinění nejsou známy.