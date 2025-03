Republikáni představili návrh na financování vlády do září, Trump to vítá

Republikáni, kteří mají nyní většinu v americké Sněmovně reprezentantů, dnes představili návrh rozpočtu, jenž má zajistit financování vlády na dalších šest měsíců - tedy do 30. září a současně do konce letošního fiskálního roku. Cílem kroku je zabránit takzvanému shutdownu, tedy omezení chodu federální vlády, který by bez přijetí návrhu nastal 14. března. Prezident Donald Trump plán uvítal a vyzval k jeho urychlenému schválení. Hlasování o návrhu se očekává v úterý, informovala televize CNN.

"Sněmovna reprezentantů a Senát sestavily za daných okolností velmi dobrý rozpočtový návrh," uvedl dnes Trump na své sociální síti Truth Social a vyzval své republikánské spolustraníky, aby jej příští týden podpořili. Zároveň poznamenal, že se opoziční demokraté pokusí návrh potopit, což se podle prezidenta nesmí stát, protože "Ameriku čekají skvělé věci". "Musíme zůstat jednotní," zdůraznil prezident v příspěvku.