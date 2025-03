Zelenskyj chce podle Trumpa odstoupit od dohody o nerostných surovinách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zeleskyj chce odstoupit od připravované dohody se Spojenými státy o využíváních ukrajinských nerostných surovin. V noci na dnešek to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump, který zároveň Zelenského varoval před vážnými problémy, pokud by tak skutečně učinil. Zelenskyj minulý týden v pátek řekl, že návrh dohody se od původního zcela liší a že Ukrajina nepřijme dohodu, která by ohrozila její integraci do Evropské unie.

"Pokouší se vycouvat z dohody o vzácných zeminách a pokud to udělá, bude mít jisté problémy, velké, velké problémy," řekl Trump o Zelenském. Zmínil se také o Zelenského snahách, aby Ukrajina vstoupila v budoucnu do Severoatlantické aliance. "Chce být členem NATO, nikdy ale členem NATO nebude. Chápe to," uvedl.