Spojené státy chtějí v Rijádu slyšet, co je Ukrajina ochotna zvážit

Americký ministr zahraničí Marco Rubio při letu do Džiddy řekl, že americká delegace nenavrhne žádná konkrétní opatření k ukončení tříletého konfliktu, ale spíše chce slyšet od Ukrajiny, co by byla ochotna zvážit. „Nebudu klást žádné podmínky ohledně toho co musí anebo mají udělat,“ řekl Rubio novinářům, kteří ho doprovázeli. „Chceme si vyslechnout, jak daleko jsou ochotni zajít, a pak to porovnat s tím, co chtějí Rusové, a zjistit, jak daleko od sebe skutečně jsou,“ dodal.

Rubio podle AP také řekl, že během schůzky by mohla být podepsána americko-ukrajinská dohoda o vzácných kovech a nerostech, ale zdůraznil, že to není podmínka pro to, aby Spojené státy postoupily v jednáních s Ukrajinou či s Ruskem. Řekl, že ve skutečnosti by mohlo dávat větší smysl dohodnout podrobnosti dohody, která je nyní spíše memorandem o porozumění, jež vynechává mnohé konkrétní záležitosti.